Die Partei des früheren Präsidenten Michail Saakaschwili kam auf 30,6 Prozent. Er wurde am Freitag festgenommen. Foto: imago images / Pavlo Gonchar

Tiflis – In der Südkaukasus-Republik Georgien zeichnet sich bei der Kommunalwahl ein Sieg der Regierungspartei Georgischer Traum ab. Sie erzielte nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmzettel 47,2 Prozent, wie die Wahlkommission am Sonntag in der Hauptstadt Tiflis mitteilte. Die größte Oppositionspartei Vereinigte Nationale Bewegung des am Freitag festgenommenen Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili kam demnach auf 30,6 Prozent.

Für die beiden Parteien galt die Wahl neuer Bürgermeister und Kommunalparlamente als wichtiger Stimmungstest. Seit der Parlamentswahl vom Herbst vergangenen Jahres ist die Lage in dem Land am Schwarzen Meer mit 3,7 Millionen Einwohnern angespannt. Die Opposition beklagte nach dem Sieg der Regierungspartei Fälschungen und boykottierte die Arbeit in der Volksvertretung.

Stichwahl in wichtigen Großstädten

Nach der Kommunalwahl gab es zunächst keine größeren Zwischenfälle. Der Vorsitzende der Partei Georgischer Traum, Irakli Kobachidse, sprach von einem "überzeugenden Sieg". Allerdings ist in wichtigen Großstädten wie Tifli (Tbilissi) eine Stichwahl notwendig, weil die Bewerber die erforderliche Mehrheit verfehlten. (APA, 3.10.2021)