Wien/Genf – Die Kenianerin Gladys Chepkurui hat am Sonntag den Elitebewerb des 33. Frauenlaufes in Wien mit neuem Streckenrekord gewonnen. Die 27-Jährige verbesserte die zehn Jahre alte Bestmarke über fünf Kilometer in 14:49 Minuten deutlich. Julia Mayer unterbot als Sechste in 15:45 den österreichischen Rekord von Jennifer Wenth aus dem Jahr 2015 um eine Sekunde. Die Niederösterreicherin hatte erst vor drei Wochen einen ÖLV-Rekord über 10 km geschafft.

Die Großveranstaltung im Prater ging nach der Absage im Vorjahr und der Verschiebung in den Herbst unter einem 2G-Konzept über die Bühne. Insgesamt waren 13.000 Läuferinnen und Walkerinnen mit dabei.

In Genf stellte unterdessen die für Bahrain startende Äthiopierin Kalkidan Gezahegne, Zweite des olympischen 10.000-m-Rennens in Tokio, in 29:36 Minuten einen neuen Weltrekord über 10 km auf. Sie unterbot den erst wenige Wochen alten Rekord der Kenianerin Agnes Tirop um 25 Sekunden. (APA, 3.10.2021)