Blau Weiß Linz-Trainer Gerald Scheiblehner kann zufrieden sein. Foto: APA/Neubauer

Innsbruck – Blau Weiß Linz hat sich am Sonntag zum Abschluss der 10. Runde dank eines 1:0 (0:0)-Auswärtssieges bei Wacker Innsbruck auf den dritten Rang der 2. Fußball-Liga verbessert. Aleksandar Kostic, der in der 46. Minute für Philip Malicsek eingewechselt wurde, erzielte in der 89. Minute den Goldtreffer für die Oberösterreicher. Die Linzer nutzten damit den Patzer des bisherigen Dritten SV Lafnitz, der am Samstag den Schlager gegen Liefering mit 1:3 verloren hatte.

In Führung liegt weiterhin Austria Lustenau, das sich am Freitag mit 2:0 bei Dornbirn durchgesetzt hatte, mit 27 Zählern vor Liefering (21) und nun Linz (20). Innsbruck bleibt weiter Sechster (15). (APA, 3.10.2021)