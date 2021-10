Nach schwierigen Verhandlungen ist die Steuerreform nun fixiert. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Vielleicht war es die Müdigkeit nach einer langen Verhandlungsnacht, vielleicht aber auch Ernüchterung über das eine oder andere Ergebnis: Zerknautscht, wenn nicht zerknirscht, wirkte das Gesicht von Vizekanzler Werner Kogler, das bei der Live-Übertragung aus dem Kanzleramt am Sonntagnachmittag von links ins Bild ragte. Dabei hatte der Koalitionspartner neben ihm Epochales zu verkünden. Nicht bloß "die größte Steuerentlastung" stehe vor der Tür, referierte Kanzler Sebastian Kurz, sondern auch eine "ökologische Wende".

Bis in die Morgenstunden hatten ÖVP und Grüne verhandelt, nun ist die ökosoziale Steuerreform in trockenen Tüchern. Unternehmen und erwerbstätige Menschen – und da vor allem Familien – dürfen sich auf eine Entlastung einstellen. Klimaschädliches Verhalten soll teurer werden – allerdings nur gemächlich.

Die Eckpunkte im Überblick



Nach der Senkung des Eingangssteuersatzes von 25 auf 20 Prozent im Vorjahr sind nun die Tarifstufen zwei und drei der Lohn- und Einkommensteuer dran. Für Einkommensteile zwischen jährlich 18.000 und 31.000 Euro Bemessungsgrundlage werden ab Juli 2022 statt 35 nur mehr 30 Prozent an Steuer fällig. Zwischen 31.000 und 60.000 Euro beträgt der Satz ab Juli 2023 lediglich 40 statt 42 Prozent. Wer davon profitieren will, muss mehr als 1.800 Euro brutto im Monat verdienen. Die türkis-grüne Regierung folgt damit dem, was die ÖVP bereits einst mit der FPÖ als Koalitionspartner geplant hatte.

Aufgebessert wird der Familienbonus, ein weiteres Projekt aus türkis-blauen Zeiten. Statt 1.500 Euro sollen Familien ab Juli 2022 gleich 2.000 Euro pro Jahr und Kind von der Steuer absetzen dürfen. Im Koalitionspakt hatten ÖVP und Grüne "nur" 1.750 Euro angepeilt.

Für Kleinverdiener, die von den beiden ersten Maßnahmen nichts haben, gibt es auch etwas im Programm. Mit Juli sollen die Krankenversicherungsbeiträge für Einkommen bis zu 2.500 Euro brutto im Monat sinken. Als maximaler Abzug sind in einem Stufenmodell 1,7 Prozent geplant.

Heftig umstritten war die Frage, ob und wie Unternehmen entlastet werden sollen. ÖVP und Wirtschaftsvertreter drängten auf eine Senkung der Körperschaftssteuer von 25 auf 21 Prozent – und setzten sich nicht zur Gänze durch. Die Gewinnsteuer soll zwar schrittweise fallen, aber in geringerem Ausmaß: 2023 und 2024 um jeweils ein Prozent.

Künftig sollen aber auch die Belegschaften stärker vom Unternehmenserfolg profitieren können: Bis zu 3.000 Euro an Mitarbeiterbeteiligung sollen steuerfrei bleiben.



CO2-Preis startet bei 30 Euro

Beim Klima hat sich die türkis-grüne Regierung am deutschen System orientiert. Ab Juli 2022 wird es in Österreich eine CO2-Bepreisung geben, der in den kommenden Jahren ansteigt: 2022 beträgt dieser 30 Euro je Tonne CO2-Äquivalent, 2023 dann 35 Euro. Ab 2024 soll der Preis 45 Euro ausmachen, 2025 steigt er auf 55 Euro. Erhoben werden soll die Bepreisung beim Inverkehrbringer – also jene Unternehmen, die etwa Öl, Kohle oder Gas verkaufen. Diese werden den Preis dann wohl an Konsumenten weitergeben. Das späte Einstiegsdatum argumentiert Türkis-Grün damit, dass die Heizsaison im Juli vorbei und der Umstieg angesichts der derzeit hohen Gaspreise somit einfacher sei.

Nach 2025 wird schließlich ein nationales Emissionshandelssystem eingeführt. Auch hierbei hat man sich am deutschen Beispiel orientiert. Das System soll all jene Unternehmen einschließen, die nicht bereits im Handelssystem der EU erfasst sind.

Mindestens 100 Euro Klimabonus

Die Einnahmen aus der Bepreisung sollen unter anderem in den Klimabonus fließen. Dieser steht allen Haushalten in Österreich zur Verfügung. Wie berichtet, wollte die ÖVP dem Vernehmen nach ursprünglich Arbeitslose und Bezieher der Mindestsicherung aus dem System ausnehmen. Erwachsene sollen ab 2022 einen Klimabonus von mindestens 100 Euro pro Jahr erhalten, unter 18-Jährige bekommen die Hälfte. Aufschläge soll es für Gemeinden geben, die beispielsweise schlechter an das Öffi-Netz angebunden sind. Maximal sind 200 Euro pro Erwachsener vorgesehen. Der Bonus soll über das Klimaschutzministerium abgewickelt und vor der Einführung der CO2-Bepreisung ausbezahlt werden. In den Jahren nach 2022 soll die Höhe des Bonus parallel zum steigenden CO2-Preis angepasst werden.

Darüber hinaus hat die Regierung ein zusätzliches Förderprogramm für sauberes Heizen in der Höhe von einer halben Milliarde Euro fixiert. Für den Raus-aus-dem-Öl-Bonus stehen 180 Millionen Euro zur Verfügung; für steuerliche Anreize für den Heizkesseltausch und die Sanierung stehen 180 Millionen Euro zur Verfügung. Für einkommensschwache Haushalte sind weitere 80 Millionen Euro vorgesehen. Und auch im mehrgeschossigen Wohnbau wird die thermische Sanierung gefördert – mit insgesamt 60 Millionen Euro.

Geplant ist außerdem ein Investitionsfreibetrag inklusive Ökologisierungskomponente in der Höhe von rund 350 Millionen Euro. Hier ist auch ein absoluter Deckel pro Unternehmen vorgesehen.

An den bestehenden klimaschädlichen Subventionen und Förderungen wird unterdessen weiterhin nicht gerüttelt. Bei der Abschaffung des Dieselprivilegs konnten sich die grünen Verhandler nicht durchsetzen. Das Thema soll zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden, wie zu hören ist. (Gerald John, Nora Laufer, 3.10.2021)