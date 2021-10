Małgorzata Mycielska, Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński, "Das funktioniert? Verblüffende Erfindungen". Aus dem Poln. v. Thomas Weiler. € 15,40 / 128 Seiten. Moritz, Frankfurt am Main 2015. Ab neun Jahren

Foto: Moritz

Kann ein Hahn einen Heißluftballon fahren? Würde das klappen? Das funktioniert? ist der Titel und gleichzeitig die wichtigste Frage in diesem Sachbuch über Erfindungen wie die Wasseruhr, die Vogelweste oder den Schokolinsensortierer. Manche Ideen sind schon sehr alt, andere wurden vor gar nicht langer Zeit erfunden. Eines haben sie gemeinsam: Alle Erfinderinnen und Erfinder wollten herausfinden, ob ihre Einfälle funktionieren, und haben sie daher ausprobiert. Um eine der ersten Ballonfahrten zu testen, wurden 1783 in Paris ein Hahn, eine Ente und ein Schaf auf eine Probefahrt geschickt. Das war sehr spannend und ging glücklicherweise gut aus! Wie genau dieser Magnetballon gesteuert wurde, kannst du hier nachlesen und in den großartigen Bildern entdecken.