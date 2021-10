Dänemark ist bei den am Dienstag vergebenen World's 50 Best Awards jedenfalls absoluter Gewinner: Als bestes Restaurant wurde das Noma gekürt, dahinter folgt auf Platz zwei mit dem Geranium ein weiteres Lokal aus Kopenhagen. Der dritte Platz geht ans Asador Extebarri im spanischen Baskenland – ein Lokal, in dem ausschließlich gegrillt wird.

Das Team des Noma hat es wieder geschafft: Platz eins auf der Liste der World's 50 Best Restaurants. Foto: The World's 50 Best Restaurants 2021

Stärker denn je

Die Gastronomie ist eine von der Pandemie besonders gebeutelte Branche, im Jahr 2020 dachte ob geschlossener Restaurants rund um den Globus niemand an eine Prämierung der laut Liste "San Pellegrino 50 Best Restaurants" besten Lokale des Globus.

2021 wollten es William Drew und die anderen Verantwortlichen für die Liste der 50 angeblich besten Restaurants (tatsächlich werden 100 genannt) wieder wissen. Nach der Verleihung 2018 im spanischen Bilbao und im Jahr darauf 2019 in Singapur ist 2021 Flandern und mit ihm Antwerpen Gastgeber der in der Gastronomie prominenten Verleihung.

Anders war die Verleihung heuer definitiv. Masken, Kontrollen und gezügelte Emotionen bestimmten auch diese Veranstaltung. Dennoch zeigten sich die Akteure der Branche guten Mutes und sind vor allem fest entschlossen, der Branche zu altem Glanz zu verhelfen. Wenn auch nachhaltiger, lokaler und demütiger.

Noma wieder Nr. 1

Das Noma mit Chefkoch René Redzepi, das bereits in den Jahre 2010, 2011, 2012 und 2014 als bestes Restaurant gekürt wurde, hatte zwischenzeitlich geschlossen und ist übersiedelt. Damit kann es im Wettbewerb der besten Lokale wieder mit dabei sein, denn die früheren Sieger in der Liste "Best Of The Best" werden nun hier gelistet. Heuer ist auf dieser Liste neu Mauro Colagreco mit dem Mirazur. Er hatte 2019 den ersten Platz der World's 50 Best errungen. Das Team des Noma kommt jedenfalls derzeit aus dem Feiern nicht heraus, denn im Michelin-Guide ist das Noma seit wenigen Wochen mit drei Sternen gelistet.

Österreich auf Platz zwölf

Wie in den Jahren zuvor belegen auch heuer wieder Birgit und Heinz Reitbauer aus dem Restaurant Steirereck mit Nummer zwölf die Bestplatzierung im deutschsprachigen Raum. Daneben wurden die Reitbauers auch mit dem Hospitality Award ausgezeichnet.

Birgit und Heinz Reitbauer. Foto: Nina Wessely

Aus Deutschland sind das Restaurant Tim Raue auf Platz 31 und das Nobelhart & Schmutzig auf Platz 45 vertreten.

Sonderpreise

Die Ehrung zum "Best Female Chef" wurde 2021 der Peruanerin Pia León zuteil. Sie betreibt das Kjolle in Lima. Zuvor war León lange Jahre Chefköchin im Restaurant Central in Lima, das auf Platz vier der Liste der 50 Best reüssiert.

Pia León nach der Verleihung. Foto: Nina Wessely

Weiter vorwärts denken

Generell setzten die Veranstalter der "50 Best Restaurants" sowie ihre Partner von "Flandern Tourismus" heuer mit der Durchführung der Verleihung ein starkes Zeichen für die Branche.

Nicht nur die Wiedersehensfreude war groß nach Monaten der Isolation und geschlossener Restaurants. Der Eindruck ist bleibend, dass dieser Tage nicht nur eine gegenseitige Motivation zum Durchhalten oft ausgesprochen und durch neue Kooperationen manifestiert wurde, sondern auch viele konkrete Pläne geschmiedet wurden, die die Branche unter den Aspekten der Menschlichkeit und Nachhaltigkeit weiter vorantreiben.

Als Gast internationaler Toprestaurants darf man sich auf entstaubte, lebensfrohe und auf verschiedensten Ebenen inspirierende Gastronomie-Erfahrungen freuen. (Nina Wessely aus Antwerpen, Petra Eder, 5.10.2021)

The World's 50 Best 2021. Foto: The World's 50 Best Restaurants 2021, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna

Die Platzierungen im Detail:

1. Noma, Kopenhagen, Dänemark

2. Geranium, Kopenhagen, Dänemark

3. Asador Etxebarri, Atxondo, Spanien

4. Central, Lima, Peru (bestes Restaurant Südamerikas)

5. Disfrutar, Barcelona, Spanien

6. Frantzen, Stockholm, Schweden

7. Maido, Lima, Peru

8. Odette, Singapur (bestes Restaurant Asiens)

9. Pujol, Mexiko City, Mexiko

10. The Chairman, Hongo Kong, China