Die fünf Parlamentsparteien zur aktuellen Einigung auf eine Steuerreform im Zentrum: Alles, nur kein Erklärstück. Was kostet es mich, was bringt´s der Umwelt?

Regierungsvertreter Maurer und Wöginger konnten kein Licht ins Dunkel bringen. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Zur Halbzeit spricht es die Grüne Clubobfrau Sigrid Maurer aus: "Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen dieser Diskussion hier folgen können." Danke, es geht grad noch. Aber worüber streiten die Vertreter der fünf Parlamentsparteien hier?

Eigentlich wollte man zur wenigen Stunden jungen Einigung auf eine "ökosoziale Steuerreform" wissen, was sie einen beim Heizen, beim Tanken, kostet und was sie der Umwelt bringt. Gastgeberin Claudia Reiterer hatte dazu eine Menge Fragen. Alleine, es konnte sich im Zentrum am Sonntag abends für "die Menschen" vor den Fernsehgeräten nicht zu einem erhellenden Erklärstück formen. Mit parteipolitischen Bewertungen ohne dass zuvor inhaltlich klar vorgestellt wird, was genau wann für wen kommt, kann das auch nicht klappen. Da hätten Ökonominnen wie Sigrid Stagl oder Margit Schratzenstaller Wirkweisen und Rechenbeispiele liefern müssen.

Anstatt spricht Jan Krainer (SPÖ) vom CO2-Preis als lediglich erhöhte Mineralölsteuer. Beate Mein-Reisinger (Neos) holt sich von Maurer, die als Koalitionssprecherin auftritt, ein unausgesprochenes "nein" auf die Frage: "Erreichen wir so die Klimaziele." August Wöginger (ÖVP) verteidigt die Sonderregelungen für die Landwirtschaft ("es gibt halt keine e-Traktoren") und Hubert Fuchs (FPÖ) behauptet, dass die nicht abgeschaffte kalte Progression sowieso höher sei als die Entlastung durch das 18-Milliarden-Entlastungspaket, welches zuvor Sebastian Kurz in der Zib2 ausgelobt hatte. "Taschenspielertrick", "Nullsummenspiel" oder "mit Hausverstand ein ökologischer Schritt"? Und wie wird Arbeit jetzt billiger? Klarheit war wirklich nicht zu kriegen. (4.10.2021, Karin Bauer)