Kein Sponsoring durch und Werbung von Öl- und Gasunternehmen fordern Umweltorganisationen. (Im Bild: OMV-Raffinerie in Wien-Schwechat) Foto: OMV

Mehr als zwanzig Umweltorganisationen in Europa fordern ein europaweites Verbot von Werbung und Sponsoring durch Öl- und Gasunternehmen. "Die EU hat bereits eine Richtlinie zum Verbot grenzüberschreitender Tabakwerbung und Sponsoring", teilt die Umweltorganisation Greenpeace in einer Erklärung im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Glasgow mit. "Jetzt ist es an der Zeit für ein ähnliches Gesetz gegen die Industrien, die auf fossilen Brennstoffen beruhen."

Der Gesetzesentwurf der Umweltorganisationen würde die Werbung für fossile Brennstoffe und für Fahrzeuge, die sie verwenden, verbieten, ebenso wie Sponsoring durch Ölfirmen. Die Umweltorganisationen kündigten an, sie würden eine Million Unterschriften von EU-Bürgern für ihr Anliegen sammeln und ihren Gesetzesentwurf bei der EU-Kommission einreichen. Die Kommission ist verpflichtet, alle Petitionen im Rahmen der "Europäischen Bürgerinitiative" ernsthaft zu prüfen. Die Initiative für eine direkte Demokratie wurde 2007 von der EU verabschiedet. (APA, 4.10.2021)