Medienberichten zufolge will Fumio Kishida die Parlamentswahl auf den 31. Oktober vorziehen

Der 64-jährige Konservative erhielt die Mehrheit der Stimmen der Koalitionsparteien. Foto: KIM KYUNG-HOON

Japans Ex-Außenminister Fumio Kishida ist zum neuen Regierungschef gewählt worden. Das Unterhaus des Parlaments wählte den 64-jährigen Konservativen am Montag erwartungsgemäß mit der Stimmenmehrheit der Koalitionsparteien zum Nachfolger von Yoshihide Suga. Kishida, der unter dem früheren rechtskonservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe jahrelang Außenminister war, will nach seiner Wahl zum Regierungschef sein Kabinett vorstellen.

Medienberichten zufolge will Kishida bereits am 31. Oktober das Unterhaus neu wählen lassen. Bisher wurde erwartet, dass die Parlamentswahl erst in der ersten Novemberhälfte stattfinden würde.

Unter seinem Vorgänger Suga waren die Umfragewerte der regierenden Partei LDP im Zuge der Corona-Krise gesunken. Inzwischen sind die Infektionszahlen jedoch angesichts der jetzt hohen Impfrate abgeflaut und der Notstand vor wenigen Tagen aufgehoben worden. (APA, 4.10.2021)