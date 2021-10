Vor 120 Jahren wurden die Nobelpreise zum ersten Mal vergeben. Wer in diesem Jahr in den erlauchten Laureatenkreis aufrücken darf, wird sich heute und in den kommenden Tagen herausstellen. Foto: APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Die erste Oktoberwoche ist jene Zeit im Jahr, wo so mancher Wissenschafter das Telefon vormittags lieber in Hörweite behält – es könnte schließlich ein prestigereicher Anruf aus Schweden kommen: Am Montag startet mit der Bekanntgabe der diesjährigen Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin die Nobelpreis-Woche. Frühestens um 11.30 Uhr wird die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm ihre Entscheidung bekanntgeben. Im Vorjahr war der Medizinnobelpreis an die US-Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie an den Briten Michael Houghton für ihre Beiträge zur Entdeckung des Hepatitis-C-Virus gegangen.

Am Dienstag erfolgt die Verkündung der Preisträger für Physik, am Mittwoch folgt Chemie, Literatur am Donnerstag und Frieden am Freitag. Am Montag kommender Woche wird noch der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben. Übergeben werden die Preise alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Jeder Preis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen dotiert, das entspricht rund 985.000 Euro.

Nobel Prize

Folgenreiche Zeitungsente

Die Geschichte der prestigereichen Preise reicht zurück bis zu Nobels Tod – oder, besser gesagt, bis zu seinem vermeintlichen Ableben. "Der Kaufmann des Todes ist tot": So lautete die wenig schmeichelhafte Headline, die eine französische Zeitung im Jahr 1888 über den Nachruf auf Nobel druckte. Doch das Blatt hatte sich geirrt: Nicht Alfred Nobel, der Erfinder des Dynamits, war gestorben, sondern dessen Bruder. Alfred Nobel erschütterte das Bild, das im verfrühten Nachruf von ihm gezeichnet wurde, zutiefst.

Die Frage, wie ihn die Nachwelt beurteilen würde, entwickelte sich zu einer regelrechten Obsession des Geschäftsmanns, der sich mit Rüstungsgeschäften ein solides Vermögen aufgebaut hatte. Letztlich ging daraus die Stiftung jener Auszeichnungen hervor, die seit 1901 jährlich die wichtigsten Leistungen in Wissenschaft, Literatur und Frieden auszeichnen sollten: der Nobelpreise.

Kritik an antiquierter Form

Bis heute strahlen die Preise ein besonders hohes Prestige aus, obwohl es in den Naturwissenschaften inzwischen um einiges höher dotierte Auszeichnungen gibt, etwa die Breakthrough-Preise. Auch die antiquierten Auswahlverfahren und Vergabepraktiken der Nobel-Komitees sorgen immer wieder für Diskussionen: Die intransparente, geheimnistuerische Wahl der Laureaten passt nach Ansicht mancher Kritiker nicht so recht zum Bild einer offenen Wissenschaft im 21. Jahrhundert.

Zudem müssten in Zeiten großer, internationaler Forschungskollaborationen wissenschaftliche Entdeckungen oft weitaus mehr Personen zugerechnet werden als den maximal drei Laureaten, die mit einem Nobelpreis bedacht werden können. Dass in der Geschichte des Preises vor allem Frauen oft das Nachsehen hatten, lassen die Zahlen erahnen: Seit 1901 wurden 603 Nobelpreise an insgesamt 962 Laureaten vergeben. Aber nur 57 Frauen durften sich bisher über die begehrte Goldmedaille freuen. Berühmte Forscherinnen wie die österreichische Kernphysikerin Lise Meitner oder die Astronomin Jocelyn Bell Burnell gingen leer aus, während ihre männlichen Forschungspartner Nobelpreisträger wurden.

Wichtige Außenwirkung

Schwerer messbar sind Leistungen in der Kunst, zudem wenn Basis für die Vergabe des Literaturnobelpreises die Übersetzungen sind, die dem zuständigen Gremium vorliegen. Besonders emotional lässt sich hier nicht nur daher über Gewinner streiten. So oder so: Den zur Freude der Buchbranche nach wie vor breitenwirksamsten und als einen von nicht so vielen global vergebenen Literaturpreisen muss in einer diversen Welt sein Überhang westlicher Gewinner beschäftigen. Die Frauenrate wurde jüngst besser und nähert sich der des Friedensnobelpreises, der allerdings als der politischste aller Nobelpreise aus anderen Gründen oft in die Kritik gerät.

Inzwischen gibt es auch von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die für die Ernennung der Preisträger in Physik, Chemie und die Wahl für den Gedächtnispreis in Wirtschaftswissenschaften zuständig ist, ein Bekenntnis zu mehr Diversität. Was man der Auszeichnung so mancher Fehltritte zum Trotz zugutehalten kann, ist, dass die Trefferquote bei der Ehrung der wissenschaftlichen Sternstunden des vergangenen Jahrhunderts beachtlich ist: Im Rückblick zeigt sich, dass so gut wie alle großen Entdeckungen mit der Medaille bedacht wurden.

Damit trägt der Nobelpreis bis heute stärker als andere Preise dazu bei, herausragende wissenschaftliche Leistungen in der Öffentlichkeit bekannt zu machen – und gebührend zu feiern. (David Rennert, Tanja Traxler, Michael Wurmitzer, 4.10.2021)