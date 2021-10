In der Salzburger Politik gibt es mehrere Impfdurchbrüche. Auch SPÖ-Chef Egger wurde positiv getestet

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat sich mit dem Coronavirus Infiziert, obwohl er seit Juni doppelt geimpft ist.

Foto: APA/BARBARA GINDL

In Salzburg sind am Wochenende gleich mehrere Corona-Infektionen von Politikern bekannt geworden. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) ist der wohl prominenteste Impfdurchbruch. Er hat sich also mit dem Coronavirus infiziert, obwohl er im Juni bereits doppelt geimpft wurde. Der Landeshauptmann verspüre leichte Symptome und befindet sich in Selbstisolation, hieß es.

Haslauer hatte am Sonntag einen PCR-Test durchgeführt, nachdem er leichte Symptome verspürt hatte. Der Test war positiv. Er wird seine Amtsgeschäfte bis auf weiteres von zu Hause aus wahrnehmen. Alle Kontakte, die Haslauer in den 48 Stunden vor Symptombeginn hatte, wurden bereits verständigt. Darunter seien keine Regierungsmitglieder, Abgeordneten oder Mitarbeiter, da der Landeshauptmann am Freitag und Samstag privat verreist war, heißt es vom Land Salzburg. Das Contact-Tracing ist bereits im Gange.

SPÖ-Chef empfiehlt Impfung



Auch beim Salzburger SPÖ-Chef David Egger, beim roten Landesgeschäftsführer Gerald Forcher und dem roten Landtagsabgeordneten Hans Ganitzer soll es zu Impfdurchbrüchen gekommen sein. Alle drei hatten am Sonntag schwache, aber Covid-ähnliche Symptome, der Antigen-Schnelltest schlug positiv an. Die behördlichen PCR-Tests wurden bereits durchgeführt, jener von Egger ist positiv.

Der rote Landesparteichef ist glücklich darüber, geimpft zu sein, und appelliert an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen: "Ein Impfdurchbruch ist wie ein grippaler Infekt, eine Ansteckung ohne Impfung kann aber auf der Intensivstation enden." Eine hohe Impfquote sei die sicherste und beste Möglichkeit, die Pandemie zu überwinden. Bei der SPÖ fanden in der Vorwoche noch Gremiensitzungen statt, bei denen die Betroffenen auch anwesend waren. Egger und Forcher waren am Wochenende noch bei der SPÖ-Bezirkskonferenz im Lungau und bei der Bezirksfrauenkonferenz im Tennengau. Bei allen Veranstaltungen seien die geltenden Hygieneregeln eingehalten worden.

ÖVP will Maßnahmen für Landtag



Auch in der ÖVP hat es mit Wolfgang Pfeifenberger einen Landtagsabgeordneten erwischt. Er hatte eine Teilimpfung. Alle anderen Betroffenen waren vollständig immunisiert. Für die Landtagssitzung am Mittwoch will die ÖVP höhere Sicherheitsmaßnahmen wie eine halbe Besetzung oder das Tragen von FFP2-Masken vorschlagen. (Stefanie Ruep, 4.10.2021)