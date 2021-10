Der Sommer ist vorbei, lang lebe der Sommer. Denn während er hier bereits dem Herbst das Feld räumen musste, lässt er sich anderswo noch um ein kleines Weilchen verlängern. Während die einen also daheim langsam anfangen zu frieren, kann man gleichzeitig im wohlverdienten Urlaub noch im Meer planschen und abends im leichten Sommergewand zum Aperitif spazieren. So erlauben nun auch schon einige Fernreisedestinationen, beispielsweise in der Karibik, vollständig Geimpften die Einreise.

Doch so weit muss man gar nicht weg, um sich einen herbstlichen Tapetenwechsel zu gönnen. Wer der Jahreszeit nicht entfliehen will, hat vielleicht bereits einen Städtetrip innerhalb Europas geplant. Und auch hierzulande lässt sich ein Herbsturlaub zwischen Seen, Wäldern und Bergen gut verbringen.

Wohin im Herbst? Foto: getttyimages/istockfoto/martin-dm

Was haben Sie geplant?

Verreisen Sie im Herbst weit in die Ferne? Bleiben Sie innerhalb Europas? Oder wartet ein österreichischer Urlaubsort auf Sie? Erzählen Sie im Forum von Ihren herbstlichen Reiseplänen! (aan, 5.10.2021)