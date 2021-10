In China verkauft Tesla seit dem Vorjahr Autos – und das sehr erfolgreich. Foto: Aly Song

241.300 Autos konnte Tesla im dritten Quartal 2021 verkaufen. Das ist ein Plus von 102.000 Autos im Vergleich zum dritten Quartal 2020. Die Zahlen sind beeindruckend angesichts der Tatsache, dass viele andere Autohersteller mit sinkenden Verkaufszahlen kämpfen.

Antreiber China

Der in den USA führende Hersteller General Motors (GM) musste im Vergleich zum Vorjahresquartal rund 33 Prozent Rückgang hinnehmen. Insgesamt verkaufte GM in diesem Zeitraum 446.997 Autos. Bei anderen Autoherstellern sorgt der Chipmangel für Probleme bei den geplanten Auslieferungen. Tesla hat sich hier in den vergangenen Monaten besser aufgestellt, arbeitet mit den verschiedensten Zulieferern zusammen und kann die Software selbst so umschreiben, dass auch besser verfügbare Chips in den Autos verbaut werden können.

Ein neues und besonders kräftiges Standbein hat sich für Tesla in China entwickelt, wo man seit dem Vorjahr Autos verkauft. Als Antreiber für den weltweiten Verkauf sieht man beim US-Konzern das aktuelle Model Y SUV, das in den USA bereits erfolgreich gestartet und seit kurzem auch in Europa verfügbar ist.

Fabrik in Europa

Neben der neu gebauten Fabrik in Texas scheint auch der Standort in der Nähe von Berlin die letzten Genehmigungen bekommen zu haben. Damit werden wohl auch bald Teslas in Europa entstehen. Verzögerungen der Modelle Cybertruck und der zweiten Roadser-Generation kann sich Tesla deshalb ruhigen Gewissens leisten. (aam, 4.10.2021)