Spoiler: Eine Gummischlange aus dem Ein-Euro-Shop, die ich unter inbrünstiger Anrufung der Voodoo-Göttin Mawu Lisa im Garten vergrabe, ist nicht weniger wirksam gegen Covid-19 als die "Rostock-Essenzen" des steirischen Unternehmens Solid Sol. Leider verkaufen Apotheken meine verhexten Gummischlangen nicht, sehr wohl aber die Tinkturen und Globuli der "steirischen Sonnenhexe" Nicola Wohlgemuth und ihres Unternehmens Solid Sol. Darum lohnt sich ein Blick in die Heilmittelmanufaktur in der Steiermark.

Apothekerkammer-Präsidentin als Referenz für eine Sonnenhexe

Das Unternehmen Solid Sol führt auf seiner Webseite 26 Apotheken als "Kooperationspartner" an - darunter auch die Steyrtalapotheke von Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Apothekerkammer. Im Katalog von Solid Sol werden Nägel mit Köpfen gemacht, die gegen die Seuchen unserer Zeit auch eingeschlagen werden. Wir finden "Rostock-Essenzen", die gegen allerlei lästige Viren indiziert sind, von Ebola über Gelbfieber bis Aids und letztlich Covid-19. Das "CoVid Akut Set" um glatte 100 Euro hat, so die Webseite - "in den letzten harten Monaten vielen Menschen geholfen." Wer Pech gehabt hat, darf sich von den "Long Covid-Packages" für Lunge (43 Euro), Herz (79 Euro) und Gehirn (27 Euro) Linderung versprechen oder wählt gleich die "Covid Akut Hausapotheke" um 178 Euro. Da ist dann auch die "Anti Manipulations"-Phiole zum Einstecken dabei. Hat man diese Phiole im Mantel, geht man Rosstäuschern und falschen Badern sicher nicht auf den Leim.

Arzneien zum Hineinfühlen

Die "Rostock-Begleitung bei CoVid-Impfung" hält ein buntes Potpourri von Essenzen und Globuli für "Impfer" und "Nichtimpfer" bereit und empfiehlt dem Patienten, bei der Suche nach dem passenden Medikament in sich hinein zu fühlen: "Nehmen Sie einzelne Rostock-Produkte in die Hand. Nach ein paar Sekunden halten, achten Sie darauf, ob Sie sie gerne wieder aus der Hand geben oder ob sie sich 'gut' anfühlt. Je lieber man sie in der Hand behält, sie sogar gerne einsteckt, desto passender ist das Produkt."

Mit Gedanken gegen Covid-19. Foto: Getty Images/iStockphoto/NikiLitov

Heilmittel - die mit der Kraft der Gedanken entstehen

So einfach die Tipps zur Anwendung klingen, so hart ist die Arbeit im Entwicklungszentrum von Solid Sol. Die Inhaberin Wohlgemuth, eine Energetikern, kniet sich da ganz schön rein. In einem Interview zu ihren "frequenzmedizinischen" Mittelchen lässt sie sich in die Karten blicken: "Ich habe eine Schüssel Wasser vor mir, auf die konzentriere ich mich." Die eigentliche "Revolution" von Wohlgemuths Wässerchen und Kügelchen lüftet die Meisterin fast nebenbei: Sie könne nunmehr die "Schwingungen versiegeln", die sie auf ihre Mittel gedacht hat. Zuvor konnte man "Frequenzpräparate" oder Homöopathika in Intensivstationen nicht verwenden, weil die Geräte dort mit ihren elektromagnetischen Störsignalen alles überlagert hätten. Welcher Intensivmediziner kennt dieses Problem nicht? Nun aber hielten die Essenzen Wohlgemuths allerlei störendem Brummen der kalten Apparatemedizin Stand. Der Interviewer fragt dann, wie das funktioniert, Wohlgemuth antwortet: "Das wüsste ich auch gern", um letztlich doch die Katze aus dem Sack zu lassen: "Man hat wissenschaftlich meine Gehirnfrequenzen angeschaut, die sind ein wenig anders."

Manchen Apotheken ist es peinlich, mit Solid Sol zu tun zu haben

Das sind beste Voraussetzungen, um in Apotheken gelistet zu werden. Ich habe alle 26 Apotheken, die (Stand 4. Oktober) auf der Solid-Sol-Webseite als Kooperationspartner vermerkt waren, per E-Mail kontaktiert. Sind den Apotheken die Hintergründe der "Rostock-Essenzen" bewusst? Was sagen Pharmazeuten aus fachlicher Sicht, bei welchen Indikationen empfehlen sie die Produkte? Ein paar Tage später sind fünf der Apotheken als Referenz auf der Solid-Sol-Webseite verschwunden. Einige haben mir geschrieben, dass sie mit Solid-Sol-Produkten nicht in Verbindung gebracht werden wollen und sie nicht wüssten, warum sie auf der Webseite als Referenz angeführt sind.

Arzneimittel, die "Situationen" speichern können

Manche Apotheke indes scheint einen Narren an den Produkten der "Sonnenhexe" gefressen zu haben. Die Stadtapotheke in Bruck an der Mur schwärmt auf ihrer Webseite über die Rostock-Essenzen. Sie seien "aufgrund der seltenen Begabung der Herstellerin, Frau Nicola Wohlgemuth, mit Schwingungen aus verschiedenen Quellen, wie Heilsteinen, Bäumen, Planeten, Metallen oder auch Situationen etc. angereichert". Wir wären jetzt gespannt, in welcher Vorlesung Pharmaziestudenten das Anreichern von Medikamenten mit "Situationen" durchmachen. Aber das erklären uns die Pharmazeuten der Stadtapotheke Bruck sicher bei den Rostock-Beratungen, die um schlanke, fast homöopathisch anmutende zehn Euro buchbar sind vor Ort.

Die Stadtapotheke Gleisdorf bringt einen neuen naturwissenschaftlichen Aspekt ins Spiel: Rostock-Essenzen seien "besonders wirkungsvolle Flüssigkeiten, auf welche in einem besonderen Verfahren die Informationen bestimmter Edelsteine aufgeprägt worden sind."

Apotheke zitiert "Psiram" - den Schrecken aller Schwurbler

Aber es gibt auch etwas zu Schmunzeln. Die Pölstalapotheke verwirrt uns auf ihrer Webseite mit einer sehr nüchternen Beschreibung der Rostock-Essenzen. Und unter dem Text finden wir, wie es sich gehört, die Quelle für die Ausführungen: psiram.com. Das überrascht dann doch. Das Online-Verzeichnis Psiram ist der Gottseibeiuns in der Szene der Homöopathen, Heiler und Wundermittelhersteller. Kaum jemand wird so gehasst in der Szene wie Psiram. Aus gutem Grund: Der Online-Enzyklopädie entgeht kein Verschwörungsplauderer und Fakemedizin-Anbieter. Dennoch, fast 1:1 hat die Pölstalapotheke die Ausführungen von Psiram zu den Rostock-Essenzen übernommen. Zumindest bis kurz vor dieser Passage: "Rostock-Essenzen finden in der wissenschaftlichen Medizin keine Anwendung, da kein seriöser Nachweis einer Wirksamkeit vorliegt." Schöner kann man es kaum sagen. (Christian Kreil, 15.10.2021)

PS: Die Stiftung Gurutest wirkt. Ich bin am 10. November als Zeuge vor den Disziplinarrat der Apothekerkammer geladen, in gleich zwei Verfahren. Es geht um zwei Apotheken, die rund um Corona und Impfungen das eine oder andere absurde Mittelchen empfohlen hatten.

Christian Kreil bloggt seit drei Jahren rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. Soeben erschien sein Buch "Fakemedizin".

