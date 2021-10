Eine Steuerreform, durch die allen mehr Geld zum Leben bleibt – und die Umwelt entlastet wird, ohne dass die Menschen auf viel verzichten müssen: So bewirbt die Bundesregierung die ökosoziale Steuerreform, die Sonntag präsentiert wurde. Doch was ist dran an diesem Versprechen? Innenpolitikredakteur Gerald John erklärt, wer von der Reform wirklich profitiert. Wirtschaftsredakteurin Nora Laufer führt aus, wieso die Regierung gerade in Sachen Klimaschutz auch Kritik einstecken muss. (red, 4.10.2021)

Über den Podcast: "Thema des Tages" ist der Nachrichtenpodcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe – von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at. Und so können Sie uns unterstützen: "Thema des Tages" bei Apple Podcasts für 3,99 Euro im Monat abonnieren und werbefrei hören!