Bernhard Kittel ist Wirtschaftssoziologe an der Universität Wien und forscht an der Schnittstelle zwischen Soziologie, Politikwissenschaft und Ökonomie. Er befasst sich derzeit im Rahmen einer DFG- und FWF-finanzierten Forschungsgruppe mit Fragen der Verteilungsgerechtigkeit in Laborexperimenten. In anderen laborexperimentellen Forschungsprojekten untersucht er Prosozialität und Information in Gruppenentscheidungen und Märkten. In weiteren aktuellen Forschungen stehen Gerechtigkeitseinstellungen im europäischen Vergleich, der Arbeitsmarktzugang von Jugendlichen und von Geflüchteten in Österreich sowie die Bedingungen politischen Protestverhaltens im Fokus.

Das vom FWF finanzierte Austrian Corona Panel ist eine bevölkerungsrepräsentative Online-Umfrage, die seit Ende März 2020 in regelmäßigen Abständen eine Bestandsaufnahme der österreichischen Gesellschaft in der Covid-19-Krise erhebt. Insgesamt 2.968 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in bisher 25 Erhebungswellen zu je circa 1.500 Befragten ab einem Alter von 14 Jahren Auskunft zu Wahrnehmungen, Einstellungen, Präferenzen und Verhaltensweisen gegeben.

Hinweis: Die "Semesterfrage" ist eine entgeltliche Einschaltung in Form einer Kooperation mit der Universität Wien. Die inhaltliche Verantwortung liegt beim STANDARD.