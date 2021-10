Gerhard Zirkel kommt schnell zur Sache. Der deutsche Schamane empfiehlt meiner Frau eine "energetische Impftransformation" um 680 Euro. Ich hatte mich zuvor mit der Bitte um Hilfe vertrauensvoll und ebenso naiv an ihn gewandt. Meine Gattin wäre vom Arbeitgeber zur Corona-Impfung gedrängt worden, sie habe noch keine Kinder und sei besorgt ob der Berichte, wonach die Impfungen unfruchtbar machen könnten. Ob er helfen könne. Der Spoiler, der bei allen Anfragen an Schamanen Gültigkeit zu haben scheint: Ja, der Schamane kann. Zirkel schreibt mir, sobald ich das Geld überwiesen hätte, käme er zur Sache. Und um auf Nummer sicher zu gehen solle ich als Gatte das Angebot ebenfalls buchen, denn er weiß: "Bei engem Kontakt scheint die Impfung zwischen Menschen zu wandern." Das wären dann stolze 1.360 Euro für das Ehepaar mit Kinderwunsch.

Impfstoffausleitung aus der Ferne

Auf seiner Webseite verspricht der Schamane geimpften Personen: "Impfstoffe können, wie alle anderen Giftstoffe auch, auf energetischem Weg transferiert werden." Unnötige Kilometer für die für die Anreise ins Tipi zur Impfausleitung beim hypersensiblen Heilermeister Zirkel fallen nicht an, der Schamane heilt aus der Ferne und muss sich dabei vermutlich nicht einmal einen Wolf trommeln oder gar die Finger dreckig machen. Sobald das Geld am Konto eintrudelt, beginnt die Transformation. Zirkel kniet sich zu Hause ordentlich rein und säubert Ehepaare mit Kinderwunsch aus der Ferne von impfbedingten Fremdenergien, bis ihm selbst die Puste wegbleibt.

Von "geimpften Schafen" fernhalten

Unfruchtbarkeit, die durch die Covid-19-Impfung hervorgerufen wird - das Thema bewegt natürlich, dran ist an den Thesen freilich nichts. Der Narrativ wird dennoch von rechten Hetz- und Schwurbelblättern, Medizinern ohne Schamgrenzen und islamistischen Hardlinern mit Passion verbreitet. Die oberösterreichische Krawallillustrierte "Wochenblick" zitiert gar einen Arzt, der ungeimpfte Frauen vor dem Kontakt mit Geimpften warnt: Fehlgeburten, schwere Blutungen und Störungen des Menstruationszyklus drohten demnach nicht nur geimpften, sondern auch ungeimpften Frauen mit Kontakt zu Immunisierten. Der Arzt rate "dringend dazu, sich von den 'geimpften Schafen'" fernzuhalten. Ganz so dreist wie der "Wochenblick" argumentieren dessen Brüder im Geiste am Hindukusch nicht. In Pakistan und Afghanistan reicht den bärtigen Gesellen das Schüren der Mär, wonach die Impfungen schlicht unfruchtbar machen.

Für ein paar hundert Euro lässt sich die Corona-Impfung ausleiten. Foto: istockphoto.com/de/portfolio/azur13

"Impfausleitung" ist ein Must im Programm des Plastikschamanen

Im Abendland jedenfalls haben die Hexer und Heiler Blut geleckt ob des emotionalen Themas. Wer als Plastikschamane in diesen Tagen reüssieren will, der hat "Impfausleitung" im Portfolio zu führen. Die Schweizer Heilerin Monica Romano bietet mir für meine Frau eine "Begleitung per Fernheilung" um 500 Euro an. Sie verspricht: "Ich könnte Ihre Frau vom Impfstoff desensibilisieren, das ist möglich. Gleichzeitig wirkt es auch für eine leichtere Fruchtbarkeit." Was sie dazu benötigt, abgesehen vom Eingang am Konto: ein Foto meiner Frau und deren Geburtsdatum.

Im Waldviertel kontaktiere ich das "Spirituelle Heilzentrum" mit meiner Sorge. Zurück bekomme ich ein langes E-Mail von Rudolf Andreas Graf. Er führt den Schamanen-Alias "Nitya Mohan Das" und mit Hudriwudri-Schnellheilungen geht bei dem geübten Meister nichts. Seine Antwort beinhaltet zwar kein konkretes Angebot, dafür spüre ich in dem langen Schreiben Grafs, dass die Impfung wie ein Damoklesschwert über uns bedauernswerten geimpften Seelen hängt: "Durch die Impfung passieren Beeinflussungen nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern des Unterbewusstseins und des freien Willens des Menschen. Das können wir wieder beheben, aber es erfordert erhebliche und schwere Arbeit von unserer Seite wie auch von der Seite des Klienten, denn sein Wille ist geschwächt. (...) Die Entscheidung, sich impfen zu lassen, hat einen Schritt gesetzt, in dem sich die Seele des Menschen einer äußeren Macht unterworfen hat und ihren freien Willen abgegeben hat."

Ein kosmisches Gesetz: Der Mann ist der Führer der Frau

Im Waldviertel machen die Schamanen auch noch Nägel mit Köpfen, die nicht vom Geist der Gendersensibilität verbogen sind. Das Schreiben aus dem Waldviertel endet so: "Übrigens hat die Entscheidung deiner Frau auch etwas mit dir zu tun. Der Mann ist in der äußeren Welt immer der Führer der Frau, und was er entscheidet, wird sie tun. Das ist nicht immer offensichtlich, aber es ist ein kosmisches Gesetz. Deshalb ist es auch für dich gut, deinen männlichen Weg zu heilen." (Christian Kreil, 28.10.2021)

Christian Kreil bloggt seit drei Jahren rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. Soeben erschien sein Buch "Fakemedizin".