Die anfangs so strahlende Fünf-Sterne-Bewegung verglüht auch in Rom

Wie immer steht in Italien für alle alles auf dem Spiel. Und zumindest in einer von 1300 Gemeinden, in denen am Sonntag und Montag ein kommunaler Urnengang anstand, ging es auch tatsächlich um mögliche Auswirkungen auf die nationale Politik: in Rom.

Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi, von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung. Foto: imago images/Insidefoto

Vor fünf Jahren hatte die damals unbekannte Anwältin Virginia Raggi als Kandidatin der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung einen überwältigenden Sieg eingefahren. Doch ihre Zweidrittelmehrheit erwies sich allzu rasch als überschwere Bürde: Die Bürgermeisterin blieb, so sahen es viele Wählerinnen und Wähler, fast alles schuldig; sie straften sie ab.

Die anfangs so strahlende Fünf-Sterne-Bewegung verglüht also auch in Rom. Monatelang versuchten die Erben von Parteigründer Beppe Grillo, diesen Niedergang aufzuhalten. Doch nicht einmal Giuseppe Conte, neuerdings bemüht hemdsärmelig auftretender Ex-Premier, scheint die Fallgeschwindigkeit abbremsen zu können.

2023 – eher früher – wird in Italien das Parlament gewählt. Dann stehen auch jene 32 Prozent der Stimmen, die die "Grillini" 2018 bekamen, zur Disposition. Sie müssen sich glücklich schätzen, wenn sie auch nur die Hälfte behalten können. Um die andere Hälfte werden sich Sozialdemokraten und Rechtsparteien einen harten Kampf liefern. Zumindest für die Fünf-Sterne-Bewegung geht es tatsächlich schon jetzt um alles – und nicht nur um den einen oder anderen Bürgermeisterposten. (Gianluca Wallisch, 5.10.2021)