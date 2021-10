Ein Logo für junge Leute. Foto: A1

Der österreichische Markt der Mobilfunkmarken ist um einen weiteren Player reicher: Am 4. Oktober, also passend zum Semesterstart, launcht A1 eine neue Marke namens Xoxo, die sich speziell an Studierende richten soll. Die Marke Xoxo soll dabei ein "Zeichen zum Dialog und zum Miteinander in einer immer mehr polarisierenden Gesellschaft" werden und "nicht nur Markenname, sondern Symbol einer einander wertschätzenden Gesellschaft" sein.

Die Tarife können online auf www.xoxo-mobile.at sowie in den McShark-Shops bestellt werden. Es gibt ebenso Smartphone- wie reine Datentarife, etwa für Webcubes. Die entsprechende SIM-Karte wird geliefert, auch Tarife mit E-SIM sind laut Website möglich. Eine Bindung soll es nicht geben, versprochen wird außerdem eine kostenlose Rufnummernmitnahme.

Die Smartphone-Tarife von Xoxo tragen Namen wie "Smoochy" und "Lovely". Der Smoochy-Tarif inkludiert ab 99,88 Euro pro Jahr 2000 Minuten bzw. SMS und 15 GB Datenvolumen. Den Lovely-Tarif gibt es ab 147,88 Euro pro Jahr, er beinhaltet ein unlimitiertes SMS- und Telefoniekontingent und 35 GB Datenvolumen. Bei monatlicher Abrechnung sind die Tarife jeweils teurer.

Die reinen Internettarife namens "Snuggy" und "Lush" unterscheiden sich vor allem in der Geschwindigkeit: Snuggy kommt für 19,99 Euro pro Monat auf 40 Mbit/s im Down- und 10 Mbit/s im Upload, der Lush-Tarif kommt für 26,99 Euro pro Monat auf die jeweils doppelte Geschwindigkeit. (red, 4.10.2021)