Verbindet Musik und Poesie: Bariton Christian Gerhaher. Foto: Jim Rakete

Er gehört zu den großen Unbekannten: der Schweizer Komponist Othmar Schoeck. Von seinen sieben Opern sieht man gelegentlich Penthesilea; seine Konzerte, seine Kammer- und Klaviermusik bleiben im Konzert ungespielt. Dabei war Schoeck äußerst produktiv und komponierte im Laufe seines Lebens rund 400 Lieder.

Mit dem berühmtesten Wurf dieser Gattung, dem Notturno für Bariton und Streichquartett, begab sich Christian Gerhaher auf Konzerttournee, die ihn am Sonntag auch nach Wien in den Musikverein führte. Die fünf Sätze entstanden zwischen 1931 und 1933 auf Gedichten von Nikolaus Lenau und einem Fragment von Gottfried Keller. Gemeinsam mit Isabelle Faust, Anne Katharina Schreiber (Violine), Danusha Waskiewicz (Viola) und Jean-Guihen Queyras (Violoncello) musizierte der Bariton Schoecks schaurig-schönes Nachtstück im nur knapp zur Hälfte gefüllten Großen Saal, über den sich rasch ein opaker Schleier der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit legte.

Schmerz und Melancholie

Gerhaher durchlebte Schoecks expressive Gefühlswelten zwischen bittersüßem Schmerz ("Ich liebe dieses milde Sterben"), Melancholie ("Die dunklen Wolken hingen herab so bang und schwer") und Todesbetrübtheit ("Das Erdenleben nur Schein?") mit jedem Ton und mit jedem Atemzug. Wunderbar, wie geschmeidig er seine Stimme durch die zutiefst bedrückende und zugleich gespenstisch bildliche Musik navigierte.

Nach der Pause spielten die Streicher Arnold Schönbergs Verklärte Nacht. Die fabelhaften Musiker spinnen hier ein fein geknüpftes Klangnetz und besingen die in Töne gesetzte erotische Ekstase mit einer Sinnlichkeit und Innigkeit, die ihresgleichen suchen. Zum Schluss ging es in lichtere Gefilde mit Hector Berlioz‘ Les Nuits d’été in einer von David Matthews eigens für Gerhaher hergestellten Bearbeitung für Singstimme und Streichsextett. Wieder entpuppt sich Gerhaher als idealer Geschichtenerzähler, bei dem Poesie und Musik kongenial miteinander verbunden sind. (mda, 4.10.2021)