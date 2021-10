Am Montagabend waren die Plattformen nicht erreichbar.

Auch Instagram verzeichnete einen Ausfall. Foto: Reuters/THOMAS WHITE

Am Montagabend ab circa 17:45 Uhr waren diverse Plattformen des US-Unternehmens Facebook offline – darunter die Foto-App Instagram, der Messenger Whatsapp und auch Facebook.com selbst. Dies geht unter anderem aus Daten der Website allestörungen.at hervor, zudem hatten Nutzer den STANDARD auf die Probleme hingewiesen.

Parallel dazu wurden auch Störungen bei den heimischen Netzanbietern gemeldet. Den Postings auf dem Social Network Twitter zufolge dürfte das Problem aber nicht nur österreichische User betreffen, sondern internationale Auswirkungen haben. Andere Services als jene des Facebook-Konzerns waren über die hiesigen Anbieter problemlos erreichbar.

Zudem wirkt es, als sei die Serverlandschaft des Konzerns großflächig betroffen. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass nicht nur die bekannten sozialen Netzwerke, sondern auch die B2B-Lösung Workplace am Montagabend nicht erreichbar waren.

Kritik an Facebook

Für den Konzern kommt dieses technische Problem zu einer Zeit, in der auch der politische Druck auf das Unternehmen immer stärker wird. Die Whistleblowerin Frances Haugen hatte Dokumente an Medien geleaked, aus denen hervorgehen soll, dass Facebook bewusst das Steigern der eigenen Profite über den Kampf gegen Fake News und Hass im Netz gestellt hatte. Am Dienstag wird sie vor dem US-Senat aussagen.

Der Algorithmus des Konzerns zeige Nutzerinnen und Nutzern bewusst Inhalte, die sie verärgern würden, sagte Haugen in einem Interview bei der Sendung "60 Minutes": Das gehe auf ein Update aus Jahr 2018 zurück, seit welchem bewusst Content angezeigt wird, der am ehesten zu Interaktionen führt – was die Verweildauer erhöht und somit die Werbeeinnahmen steigert. Unter anderem waren Sicherheitsvorkehrungen nach der US-Wahl gesenkt worden, kurz danach kam es zum Sturm eines Mobs auf das Kapitol.

Instagram schadet Mädchen

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Instagram jungen Frauen schadet, indem unrealistische Frauenbilder verbreitet werden und somit die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper verstärkt wird – was wiederum Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. (red, 4.10.2021)