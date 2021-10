STANDARD zum Hören Auf den Spuren des Grazer Kommunismus

Podcast

Die KPÖ ist in Graz zur Verblüffung aller zur stärksten Partei geworden. Seither stellen nicht nur viele Steirer die bange Frage: Was ist vom Kommunismus "made in Austria" zu halten? Ronald Pohl geht dem nach