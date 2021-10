Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Bunt durcheinandergewürfelt

Design District Foto: Design District

Österreichs größte Wohn- und Lifestyle-Messe, Design District 1010, findet vom 8. bis 10. Oktober in Wien statt. In der Hofburg gibt’s die geballte Ladung an Interieur, Automobil, Technik und Accessoires. Außerdem laden 50 Geschäfte im ganzen ersten Bezirk verteilt zum Flanieren ein.

Design District, 8.–10. Oktober Fr + Sa: 10–19, So: 10–18 Uhr, Tagesticket: 14 Euro





Goldig beleuchtet

Leuchtenschirm Foto: Hersteller

Die Schweden haben mit der britischen Modedesignerin gemeinsame Sache gemacht. Ihre Kollektion heißt Karismatisk. Leuchtenschirm 19,99 Euro

www.ikea.com





Gut geschultert

Ledertasche Foto: Hersteller

Das Wiener Label Glein hat eine neue Ledertasche im Sortiment – das geräumige Modell heißt konsequenterweise New Bag. 168 Euro

www.glein.wien





Fein bedeckt

Mütze Foto: Hersteller

Wetten, dass das Mützenwetter nicht mehr lange auf sich warten lassen wird? Das Modell von Tommy Hilfiger könnte Abhilfe schaffen. 99 Euro

www.tommy.com





Wohl verdient

Weißgoldring Foto: Hersteller

Bei den "Schmuckstars" 2021 wurde Ursula Neuwirth als beste Goldschmiedin prämiert. Weißgoldring mit Diamanten. Preis auf Anfrage

www.neuwirth.co.at





Gut gepflegt

Gesichtspflege Foto: Hersteller

Mithilfe der fünf Serien aus der neuen Gesichtspflegelinie Croma Farewell soll man sich von Hautproblemen verabschieden können. 30 ml, 119 Euro

www.croma.at





Blau gemacht

Pullunder Foto: Hersteller

Um einen Pullunder kommen wir in diesem Herbst nicht herum. Dieses Stück von Etro besteht aus einer Mohair-Schurwolle-Mischung. 495 Euro

www.etro.com

(RONDO, 7.10.2021)