Lady Galala von Martinelli Luce

Lady Galala Foto: Hersteller

Farbenfroh und modular: Lady Galala ist eine elegante Pendelleuchte mit direktem und diffusem LED-Licht. Ihr Name stammt vom Berg Galala in der Steinwüste von Sokhna in Ägypten. Dort wurde die Leuchte vom Designteam des italienischen Architekturbüros Gianluca Peluffo & Partner für ein Bauprojekt konzipiert. Mit ihrer Farbigkeit symbolisiert sie die wechselnde Beschaffenheit der bergigen Landschaft. Die drei Module des Leuchtenkörpers bestehen aus satiniertem Methacrylat und können in verschiedenen Farben wie in einem Baukastensystem zusammengestellt werden.

Ab 432 Euro

www.martinelliluce.it





Bellhop Floor von Flos

Bellhop Floor Foto: Hersteller

Pures Design im Materialmix: Die Londoner Designer Edward Barber und Jay Osgerby kombinieren bei ihrer Bellhop-Stehleuchte einen schlichten Schaft aus Aluminium mit einem Sockel aus Zement und einem glänzenden Glasreflektor in Opalweiß oder Grau. Für den Leuchtenschaft stehen die Farbtöne Weiß, Ziegelrot, Dunkelbraun und Grün zur Auswahl. Bellhop verbreitet ein angenehmes indirektes Licht, das abhängig von Zweck und Tageszeit gedimmt werden kann. Ihr 2,70 Meter langes Kabel ist mit einem praktischen Pedalschalter ausgestattet.

Preis auf Anfrage

www.flos.com





Bonfire von Gallotti & Radice

Bonfire Foto: Hersteller

Skulpturales Lichtobjekt: Bonfire ist eine LED-Tischleuchte aus einem halbrund gebogenen, klaren Glasrechteck mit lebendiger Oberflächenstruktur. Dieser Diffusor dient als Halterung für eine LED-Lichtquelle, die sich in einer schwarzen Metallkugel befindet. Die Intensität des Lichts verändert sich je nachdem, ob man im Vordergrund auf die Kugel oder die gebogene Glasfläche blickt. Bonfire gibt es in vier Farbvarianten mit einem 1,50 Meter langen schwarzen Textilkabel. Das Design stammt vom experimentell arbeitenden Studiopepe aus Mailand.

Ab 740 Euro

www.gallottiradice.it





Blow von Pulpo

Blow Foto: Hersteller

Schwebende Lichtskulptur: Die glamouröse Blow-Leuchte ist eine Hommage an die traditionelle venezianische Glasbläserkunst. Sie besteht aus drei Stahlstäben, die sich verschieben und neu anordnen lassen und in Leuchtenköpfe aus farbigem Glas münden. Durch eine spezielle Verspannung der Stäbe untereinander scheint die Leuchte beinahe schwerelos im Raum zu schweben. Die Form der Lichtskulptur hält den Moment des Anblasens von glühendem Glas fest, wie Carsten Schelling vom Designbüro RSW erklärt. Beleuchtet wird sie von langlebigen und energiesparenden LEDs.

Ab 2218 Euro

www.pulpoproducts.com





Ghost von Vibia

Ghost Foto: Hersteller

Vornehme Leuchtenfamilie: Als zeitgemäße Neuinterpretation großer repräsentativer Leuchten versteht der Designer Arik Levy seine neue Ghost-Kollektion. Die Leuchten haben eine elegante Kelchform aus mundgeblasenem Triplex-Opalglases und strahlen ein warmes Licht aus. Es gibt sie als Pendelleuchte und als Tischmodell in zwei Varianten. Die 88 Zentimeter hohe Tischleuchte besteht aus zwei Glaskelchen, die an ihren Bodenflächen zusammentreffen und von einem schwarzen Band umgeben sind, das als Touchdimmer dient. Im Sockel befindet sich ein Farbfilter für eine sanfte Beleuchtung in den Lichtfarben Weiß, Burgund oder Bernstein.

Ab 2100 Euro

www.vibia.com

(Heike Edelmann, RONDO, 28.10.2021)