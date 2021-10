Glutamat

Cup Noodles, Japanese Curry Soup Foto: Otto Beigelbeck

Die Fülllinie in dem beschichteten Styroporbecher ist kaum sichtbar. Der Deckel soll nach dem Aufgießen geschlossen werden, klappt aber wieder auf. Die Nudeln in schlatziger, brauner Sauce sind etwas weich geraten und Curry-gelb. Geschmacklich spürt man davon wenig. Glutamat dominiert, auch mit Kumin wurde ordentlich gewürzt.

Cup Noodles, Japanese Curry Soup, 67 Gramm, bei Shanghai Shop (Landstraßer Hauptstraße 71, 1030), 1,60 Euro

3 von 6 Punkten





Gewürzregal

Natur Compagnie, Veggie Noodle Soup Foto: Otto Beigelbeck

Geschmacklich sind diese Nudeln eher in Italien als in Asien beheimatet – aber auch nur theoretisch. Praktisch sind die Nudeln zu weich geraten, die Gemüsestücke haben eine gummiartige Konsistenz, und es wurde gefühlt ein ganzes Gewürzregal hineingekippt. Dafür lassen sich auch bei diesem Becher Kunststoff- und Papierkomponenten für die Entsorgung trennen.

Natur Compagnie, Veggie Noodle Soup, 50 Gramm, bei Denn’s, 1,49 Euro

2 von 6 Punkten





Schärfe

Maggi, Noodle Cup – Duck taste Foto: Otto Beigelbeck

Der Deckel zerreißt beim Abziehen, dafür lassen sich die Gewürzpäckchen problemlos öffnen. Der Inhalt wird vor dem Garprozess über die Nudeln gestreut. Die etwas trocken geratenen, bissfesten Nudeln haben eine angenehme Schärfe und Entenaroma. Die Gemüsestückchen sind fein geschnitten. Die Papierbanderole um den Plastikbecher erleichtert die Mülltrennung.

Maggi, Noodle Cup – Duck taste, 63 Gramm, bei Interspar, 1,39 Euro

5 von 6 Punkten





Pappendeckel

Pot Noodle, Sweet & Sour Foto: Otto Beigelbeck

Dieser Plastikbecher hat zwei Markierungen. Die untere gibt die richtige Füllmenge an Wasser an. Trotzdem sind die Nudeln nach der Garzeit zu weich. Es soll noch eine Sauce in die künstlich orangefarbene Mischung mit strahlend grünen Erbsen eingerührt werden. Das Ergebnis schmeckt ein bisschen wie eine synthetische, wässrige Tomatensauce, ergänzt um Papp-Aroma.

Pot Noodle, Sweet & Sour, 90 Gramm, bei Billa, 1,49 Euro

1 von 6 Punkten

(Michael Steingruber, RONDO, 8.10.2021)