Am Sonntag wurde die Steuerreform präsentiert, seit Montag ist zudem klar, wie der von der türkis-grünen Bundesregierung versprochene Klimabonus ausschauen wird. Es scheiden sich aber die Geister an der Frage, ob der Klimabonus tatsächlich einen Lenkungseffekt haben wird. Vor allem Wien ist mit der Ausgestaltung alles andere als einverstanden und bezeichnet die Staffelung als "unfair".

Als einziges Bundesland ist Wien in einer von der Statistik Austria im Auftrag der Regierung erstellten Österreich-Karte auf Stufe 1 gereiht, die Höhe des Klimabonus beträgt in der Bundeshauptstadt damit 100 Euro. Städte wie Graz, Innsbruck und Linz fallen in die zweite Stufe, wo alle Erwachsenen 133 Euro jährlich erhalten sollen. Die dritte Stufe (167 Euro) erhalten viele Umlandgemeinden, 200 Euro gibt es vorwiegend auf dem Land.

"Durch den sogenannten Klimabonus werden nicht nur die Wienerinnen und Wiener, sondern alle Bewohnerinnen und Bewohner von großen Städten in Österreich weniger stark profitieren als die Bewohnerinnen und Bewohner der ländlichen Gebiete", kritisierte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) – auch in seiner Funktion als Präsident des Österreichischen Städtebunds. Er sah auch keine Lenkungswirkung in den Maßnahmen, da unökologisches Verhalten wie Pendeln mit dem Dieselauto weiterhin unterstützt werde.

Außerdem merkte Ludwig an, dass die Steuerreform ohne Einbindung der Bundesländer präsentiert werde: "Für alle Leistungen, die erbracht werden, muss es eine Gegenfinanzierung geben, die nicht bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder Pensionistinnen und Pensionisten hängen bleibt." Die Reduzierung der Sozialversicherungsbeiträge bedeute, dass Spitäler künftig weniger Geld zur Verfügung hätten. Aufkommen müssen dafür die Träger – das seien sehr oft die Bundesländer, kritisiert der Bürgermeister.

"Einfach nur unfair"

Entrüstet zeigte sich auch SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak. Es entbehre "jeglicher logischen Grundlage", dass die Wienerinnen und Wiener den niedrigsten Klimabonus erhalten. "Das ist nicht sozial, sondern einfach nur unfair", sagte Novak. Wien arbeite seit vielen Jahren daran, den ökologischen Fußabdruck einer Millionenstadt niedrig zu halten. Nun würden die Bewohner "bestraft, weil sie jeden Tag die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und ihre Autos zu Hause stehen lassen", so Novak.

Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien, zeigte sich auf Twitter empört: "Verstehe ich das richtig: Die Landbewohner tragen mehr zur Klimaerwärmung bei, unter der die Stadtbewohner mehr leiden, und damit das so bleibt, kriegt man am Land einen Klimabonus?"

Kritisch sieht auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian die regionale Differenzierung des Klimabonus. In Wien, wo das Argument ist, dass wegen des großen Öffi-Angebots nur der geringste Bonus ausbezahlt werden soll, seien die Heizkosten hoch, verwende doch fast die Hälfte der Haushalte Heizöl oder Gas. "Den Preis dafür zahlen Mieterinnen und Mieter, die sich die Heizung nicht aussuchen können", so Katzian.

"Stadtmalus zur Klientelbefriedigung"

Weil die angekündigte Staffelung des Klimabonus auf das örtliche Mobilitätsangebot abstellt und der Anteil an Gasheizungen in Ballungszentren besonders hoch ist, drohe den Städten eine doppelte Benachteiligung, warnte auch SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher. "Einen Stadtmalus zur Klientelbefriedigung einzuführen ist der falsche Zugang", sagte Becher in Richtung ÖVP.

Regierung: Heizen durch Klimabonus abgedeckt

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verteidigte die Kategorisierung beim Klimabonus. "Wenn es ums Heizen in Wien geht, dann ist das so gedacht, dass das mit 100 Euro abgedeckt ist", sagte er am Dienstagabend in der "ZiB 2". Eine vierköpfige Familie erhalte 300 Euro pro Jahr – jeweils 100 die Erwachsenen in der Familie, zusätzlich gibt es 50 Euro pro Kind. Der regionale Ausgleich sei "entlang der Güte des öffentlichen Verkehrs" und entsprechend der Infrastruktur definiert worden. Und es werde ja auch in Wien, etwa mit dem Fernwärme-Ausbauprogramm, der Umstieg auf umweltfreundliche Alternativen gefördert, sagte er zur Tatsache, dass die vielen Mieter in der Bundeshauptstadt nicht selbst über ihre Heizung bestimmen können.

In selbe Horn bläst Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Die Mehrkosten für das Heizen würden auch in Wien durch den Bonus abgedeckt, auf dem Land würden wegen der "größeren Betroffenheit" zusätzlich die höheren Kosten für das Autofahren abgegolten, sagte er am Dienstag im Interview auf Puls 24.

Regionale Differenzierung "kann geboten sein"

Dem Gesetzgeber komme im Bereich des Abgabenrechts ein weiter Gestaltungsspielraum zu, analysiert Peter Bußjäger, Experte für Verwaltungsrecht und Föderalismus. "Angesichts der unterschiedlichen Betroffenheiten kann eine regionale Differenzierung sogar geboten sein", schreibt er zum Klimabonus auf Twitter.

Der Gesetzgeber habe auch einen rechtspolitischen Gestaltungsspielraum dahingehend, ob er ländliche oder urbane Regionen stärker fördert. Pauschalierungen und die Anwendung von Durchschnittssätzen seien dabei durchaus vom Verfassungsgerichtshof akzeptiert. Der neue Klimabonus sei "keineswegs von vornherein verfassungswidrig". (rwh, 5.10.2021)