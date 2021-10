Zu Mittag wird das Nobelkomitee bekanntgeben, wer den heißen Preis in diesem Jahr erhält. Foto: APA/AFP/Jonathan Nackstrand

Was kommt nach dem Schwarzen Loch? Im Vorjahr wurden die Wissenschafter Roger Penrose, Andrea Ghez und Reinhard Gezel für ihre Entdeckungen rund um Schwarze Löcher mit dem Nobelpreis in Physik ausgezeichnet. Wer sich 2021 über die prestigereiche Auszeichnung freuen darf, wird am Dienstag ab 11.45 Uhr von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekanntgegeben.

Die Auszeichnung ist wie im Vorjahr mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 985.000 Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, pandemiebedingt neuerlich in den Heimatländern der Preisträger und nicht bei einer Zeremonie in Stockholm.

Nobel Prize

Vier Frauen, ein Doppellaureat

Die Geschichte der prestigereichen Preise reicht zurück bis zu Nobels Tod – oder, besser gesagt, bis zu seinem vermeintlichen Ableben. "Der Kaufmann des Todes ist tot": So lautete die wenig schmeichelhafte Headline, die eine französische Zeitung im Jahr 1888 über den Nachruf auf Nobel druckte. Doch das Blatt hatte sich geirrt: Nicht Alfred Nobel, der Erfinder des Dynamits, war gestorben, sondern dessen Bruder. Alfred Nobel erschütterte das Bild, das im verfrühten Nachruf von ihm gezeichnet wurde, zutiefst.

Die Frage, wie ihn die Nachwelt beurteilen würde, entwickelte sich zu einer regelrechten Obsession des Geschäftsmanns, der sich mit Rüstungsgeschäften ein solides Vermögen aufgebaut hatte. Letztlich ging daraus die Stiftung jener Auszeichnungen hervor, die seit 1901 jährlich die wichtigsten Leistungen in Wissenschaft, Literatur und Frieden auszeichnen sollten: der Nobelpreis.

Seit 1901 wurden insgesamt 114 Preise in der Kategorie Physik vergeben, unter den Laureaten waren bislang erst vier Frauen. Ein Physiker durfte sich sogar zweimal über die Lorbeeren aus Stockholm freuen: John Bardeen wurde 1956 gemeinsam mit zwei Kollegen für die Entdeckung des Transistoreffekts ausgezeichnet, 1972 erhielt er erneut einen Nobelpreis für seine Beiträge zur Theorie der Supraleitfähigkeit. (dare, 5.10.2021)