Erzählen Sie am heutigen Welttag der Lehrerin und des Lehrers von der Lehrkraft, die sie am stärksten geprägt hat!

An welche Unterrichtsstunden erinnern Sie sich noch gerne zurück? Foto: getttyimages/istockfoto/Halfpoint

An die Schulzeit denken viele mit gemischten Gefühlen zurück. Diese prägende Zeit im Leben geht für niemanden ohne Stolpersteine vorüber. Umso wichtiger, wenn man von kompetenten, motivierten und integren Menschen durch diese Jahre begleitet wird, die an einen glauben, Neugier am Fach erzeugen und Freude am Lernen vermitteln können. Manche Lehrende schaffen es, bei ihren Schützlingen lebenslanges Interesse an der Materie zu wecken und sogar Inspiration für die spätere Berufswahl zu bieten. Man denkt auch Jahre später noch gerne an sie zurück. So wie auch diese STANDARD-Userin, die das Unterrichtskonzept ihres Deutschlehrers nachhaltig beeindruckte:

An manche Lehrer erinnert man sich auch Jahrzehnte später noch gerne:

"Vom Punk bis zum Streber" konnte der Biolehrer dieses Users seine Klasse fürs Fach begeistern:

Welche Lehrerin, welcher Lehrer hat Sie geprägt?

Hat sie oder er Ihren weiteren Berufsweg beeinflusst? Was schätzten Sie an ihrem oder seinem Unterricht am meisten? Teilen Sie Ihre Erinnerungen im Forum! (aan, 5.10.2021)