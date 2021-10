Am Montag präsentierte die ÖBB ihren neuen Liegewagen. Er soll ab Mitte Dezember zum Einsatz kommen

In dieser Galerie: 3 Bilder Für die "Comfort-Liegewagen" wurden Sitzwagen aus dem ÖBB-Bestand umgebaut. Foto: ÖBB/David Payr Es sind Viererabteile mit fix montierten Betten. Foto: ÖBB/David Payr Die upgegradeten Multifunktions-Liegewagen orientieren sich beim Interieur am Nightjet der neuen Generation, der 2023 erstmals im Einsatz sein wird. Foto: ÖBB/Marek Knopp

Um die bestehende Nachtzugflotte zu modernisieren und den Komfort und das Angebot für die Reisenden zu erhöhen, hat die ÖBB ein Upgrade-Programm gestartet. Am Montag wurden die neuen Multifunktions-Liegewagen präsentiert.

Insgesamt wurden 22 Sitzwagen aus der Bestandsflotte von den ÖBB Technische Services zu neuen Multifunktions-Liegewagen für die ÖBB-Nightjets upgegradet. Die neuen "Comfort-Liegewagen" werden einzeln in die bestehenden Nightjet-Züge eingegliedert, sodass künftig auf möglichst vielen Strecken modernisierte Wagen und barrierefreie Abteile zur Verfügung stehen werden, wie es in einer Aussendung heißt. Zum Einsatz kommen sollen sie ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember auf der Strecke Wien–Bregenz.

Fix montierte Betten

Die upgegradeten Multifunktions-Liegewagen orientieren sich beim Interieur am Nightjet der neuen Generation, welcher 2023 erstmals im Einsatz sein wird. Im modernisierten Liegewagen finden sich Viererabteile mit fix montierten Betten, die mit ihrer Ausstattung den Schlaf- und Reisekomfort, insbesondere auch für Familien, erhöhen sollen.

Die neuen Liegewagen verfügen über einen Kinderwagen-Abstellplatz und drei Fahrradstellplätze, wodurch künftig auf fast allen Nightjet-Linien ein Radtransport möglich sein wird, wie man verspricht. Reisende sollen in Zukunft in den upgegradeten Wagen über kostenloses WLAN und weitere technische Neuerungen etwa Auflademöglichkeiten mittels USB-Steckdose bei jeder Liege oder ein Bediendisplay mit diversen Komfortfunktionen, wie etwa Lichtsteuerung oder Serviceruf, zugreifen können. Darüber hinaus sind die neuen Wagen mit einem elektronischen Zutrittssystem mithilfe von NFC-Karten und mit Videoüberwachung ausgestattet, um das Sicherheitsgefühl noch weiter zu steigern. Die neuen Wagen sollen zudem barrierefrei sein.

Bis zum Sommer 2022 sollen alle 22 Wagen fertiggestellt und in Österreich, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden auf ausgewählten Strecken unterwegs sein. Die neuen Wagen können aktuell schon im ÖBB-Ticketshop als "Privatabteil Liegewagen Comfort" gebucht werden. (red, 5.10.2021)