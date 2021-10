Der Kulturamtsleiterin wird unter anderem vorgeworfen, Honorare ohne Gremienbeschlüsse zugesagt zu haben. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Bregenz – Grüne, NEOS und ÖVP sind am Montag mit schweren Vorwürfen gegen das Kulturservice (Kulturamt) der Stadt Bregenz und den Stadtamtsdirektor an die Öffentlichkeit getreten. Sie äußerten den Verdacht auf Zweckentfremdung öffentlicher Gelder und Förderungsbetrug. Die Aufklärungsarbeit im Prüfungsausschuss würde durch Stadtamtsdirektor Florian Bachmayr-Heyda behindert, so der Obmann des Prüfungsausschusses, Alexander Moosbrugger (NEOS).

Der Kulturamtsleiterin Judith Reichart wurde in einer Pressekonferenz vorgeworfen, Honorare ohne Gremienbeschlüsse zugesagt zu haben und für den von ihr gegründeten Verein Kunst-Stadt-Raum zu Unrecht Förderungsgelder vom Bund lukriert zu haben. Sie habe 20.000 Euro an Bundesmitteln erhalten und als Geschäftsführerin unterschrieben, obwohl es zu diesem Zeitpunkt den Verein noch nicht gegeben habe, lautet der Vorwurf.

Man will an Aufklärung mitarbeiten

Kontrollorgane des Landes und des Bundes sollen nun prüfen, forderten Grüne, NEOS und ÖVP. Es wurde eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Feldkirch geschickt und die Freistellung der Kulturamtsleiterin gefordert.

Nie seien Honorare ohne Beschluss zuständiger Gremien geflossen, reagierte die städtische Kommunikationsabteilung per Aussendung auf die Vorwürfe. Der Verein Kunst-Stadt-Raum sei im Mai von Reichart und Michael Rauth (ÖVP) gegründet worden. Subventionen seien erst nach Eintragung des Vereins genehmigt worden. Laut Vereinsregister ist der Verein seit 3. August 2021 eingetragen. Man überlege jedoch, den Verein wieder aufzulösen und die Subventionen zurückzubezahlen.

Die städtischen Organe würden an der Aufklärung "allfälliger Ungereimtheiten" aktiv mitarbeiten, ebenso die Leiterin des Kulturservice, hieß es in der Aussendung. (APA, 4.10.2021)