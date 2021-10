Zu sagen, dass ich den Frauenlauf mag, wäre eine Untertreibung. Das war schon so, bevor ich – 2017 – als Last-Minute-Begleitläufer einer blinden Athletin sogar offiziell mitlaufen durfte.

Obwohl ich da als Mann wirklich nicht dazugehörte, spürte ich das, was in Frauenlauf-Erzählungen als "gemeinsame Energie" immer beschworen wird – aber bei Unbeteiligten kaum bis gar nicht rüberkommt.

Gemeinsames Laufen schafft Gemeinschaft. No na: Das ist eine Binsenweisheit. Gemeinschaft entsteht schließlich auch durch gemeinsames Kaffeetrinken.

Aber Kaffeetrinken ermächtigt halt nicht. Laufen schon. Sobald man (ebenso wie frau) etwas tut, das in dieser Form, in dieser Selbständigkeit davor nicht Alltag war, hat das Folgen. Es wächst: Aus dem konkreten "Ich kann das" wird bei richtiger Hege & Pflege rasch ein allgemeineres "Ich kann was". Und das ist gut so.