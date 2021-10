Links im Bild: Das Porträt Basquiats von Andy Warhol. Foto: Reuters

New York – Ein Porträt, das der US-Künstler Andy Warhol (1928-1987) einst von seinem Kollegen Jean-Michel Basquiat (1960-1988) malte, könnte bei einer Auktion in New York mehr als 20 Millionen US-Dollar (etwa 17 Millionen Euro) bringen. Das 1982 entstandene Porträt solle im November versteigert werden, teilte das Auktionshaus Christie's am Montag mit.

Das Werk stamme aus dem Besitz des US-Milliardärs und Kunstsammlers Peter Brant. Warhol und Basquiat prägten in den 80er Jahren die New Yorker Kunstszene mit und waren auch befreundet. (APA, 5.10.2021)