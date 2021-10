"Nein!" – "Doch!" – "Was!" – "Na und!" Diese endlosen Gespräche führt das NEiNhorn mit der KönigsDOCHter, dem WASbären und dem NAhUND im beliebten Kinderbuch "Das NEINhorn" – und Kinder lachen sich kugelig ob der Sinnloskonversation und des bockigen Verhaltens der vier Protagonisten, das sie ja selbst gerne mal an den Tag legen. Gerade diese sprachlichen Spielereien mögen Kinder an diesem Buch.

Aber nicht nur Reime und sprachlich witzige Bücher kommen bei den Kleinen gut an. Blättern in schön illustrierten Büchern, in gefinkelten Wimmelbüchern, Dinge suchen oder Neues entdecken in spannenden Wissensbüchern lässt Kinder an so manchen anstrengenden Tagen zur Ruhe kommen. Und was gibt es Lustigeres als mit dem Nachwuchs Walter in den "Wo ist Walter"-Büchern zu suchen?

Welche Kinderbücher können Sie der STANDARD-Community empfehlen? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/LumiNola

Klassiker der eigenen Kindheit

Es kommt natürlich auf das Alter des Kindes an, aber Klassiker der Kinderbuchliteratur, die man schon in der eigenen Kindheit geliebt hat, liest man vielleicht auch gerne selber vor. Die idyllische Bullerbü-Kindheit, das Leben des kleinen Franz aus Wien, die verrückte Welt der Pippi oder vielleicht sogar den pädagogisch nicht ganz unumstrittenen "Struwwelpeter" will man seinen Kindern nicht vorenthalten und blättert oder liest gemeinsam darin. Oft sind Kinderbücher auch eine gute Basis, um mit dem Kind über bestimmte Themen zu sprechen. So können zum Beispiel Aufklärung, Tod, Trauer oder auch Trennung leichter thematisiert werden, wenn man Bücher als Anker hat.

Mühsam kann es nur werden, wenn jeden Abend die gleiche Gute-Nacht-Geschichte gewünscht wird – und das über Wochen und Monaten hinweg. Denn irgendwann kann man selbst das beste Kinderbuch nicht mehr sehen.



Welche Bücher lieben Ihre Kinder derzeit?

Klassiker oder Neuerscheinungen – zu welchem Buch greifen Sie eher beim Vorlesen? Wie oft müssen Sie immer wieder das gleiche Buch vorlesen, und welches Buch können Sie nicht mehr sehen? Tauschen Sie sich im Forum über Kinderbücher aus! Empfehlungen sind willkommen! (wohl, 6.10.2021)