Das Gefängnis Condé-sur-Sarthe im Nordwesten des Landes. Foto: GUILLAUME SOUVANT

In einem französischem Gefängnis in Condé-sur-Sarthe hat ein Inhaftierter zwei Wärter als Geiseln genommen, wie das französische Justizministerium am Dienstag mitteilte. Ein Justizbeamter wurde verletzt. Laut Ministerium sind Verhandlungen im Laufen, um die Freilassungen der Geiseln zu erwirken. Wie am Dienstagmittag bekannt wurde, soll einer wieder freigelassen worden sein. Der zweite Wärter, der auch verletzt ist, wird weiterhin als Geisel gehalten. Das Gefängnis befindet sich im Nordwesten des Landes, etwa 250 Kilometer von der Hauptstadt Paris entfernt.

Die Sicherheitskräfte im Gefängnis wurden mobilisiert und Extra-Einheiten dorthin gesendet, so das Ministerium. Der französische Sender BFMTV berichtete, dass der Geiselnehmer eine lange Strafe für Mord und Vergewaltigung absitzen muss. (APA, 5.20.2021)