Foto: Netflix

Seong Gi-hun will nur spielen. Dann kommen Männer in roten Anzügen, und als Seong wieder munter wird, ist er einer von 456. Schnell werden es weniger, tödliche Spiele – die südkoreanische Spielart von "Kaiser, wie weit darf ich reisen" ist nur eines davon. Zum Schluss sind es drei, ganz am Ende, tja – aber schauen Sie sich das selber an. Sechs Spiele an sechs Tagen, das Leben in "Squid Game" ist wahrlich kein Ponyhof.

Die Serie ist laut Netflix drauf und dran, erfolgreichste Serie im Angebot der Onlineplattform zu werden – und zwar ganz ohne Kitsch und Romanzen wie bei "Bridgerton", sondern im Spannungsfeld des ganz Brutalen.

Ist der Hype übertrieben? Das Maskenspiel hat seinen Reiz, der zweifellos zuerst in Optik und Ausstattung und erst dann in der direkten Verwertung von episodenhaft aufgebauten Spannungsbögen liegt. Erinnerungen an das legendäre "Takeshi's Castle" werden wach. In den 1980er-Jahren ließ Takeshi Kitano in der japanischen Spielshow Kandidatinnen und Kandidaten reihenweise über kunstvoll erschaffene Hindernisse purzeln, nur ging es dabei nie um Leben oder Tod, sondern um pures Entertainment, an dem man sich nicht sattsehen konnte. Mir persönlich liegt das mehr.

Es ist zu erwarten, dass nach "Squid Game" der Kurs südkoreanischer Serien rasant steigen wird. Netflix setzt seit geraumer Zeit auf diesen asiatischen Markt. Wer sich in dem Fach weiterbilden will, dem möchte ich meine kleine persönliche Favoritenliste ans Herz legen:

"Kingdom"

Kronprinz Lee Chang ist einem schrecklichen Geheimnis auf der Spur. In seinem Königreich gibt es eine Stadt, in der eine Seuche wütet und die Bevölkerung dahinrafft. Doch damit nicht genug: Des Nächtens wachen die Toten wieder auf und werden zu gierigen, menschenfressenden Zombies. Netflix

Netflix

"Designated Survivor: 60 Days"

Südkoreas Umweltminister Park Mu-jin wird wider Willen zum Staatsoberhaupt auf eine begrenzte Zeit. Die nützt er, um die Hintergründe eines Terroranschlags aufzudecken. Die Vorlage mit Kiefer Sutherland gewinnt durch Schauspieler und Locations. Netflix

The Swoon

"Mr. Sunshine"

Soldat verliebt sich in junge Aristokratin am Beginn des 20. Jahrhunderts, als Korea um die Unabhängigkeit von den japanischen Besatzern kämpft. Hier trieft's vor Romanzenschmalz, Sehnsuchtsgeigen und Liebesdramen. Für die Hach-Momente im Leben. Netflix

Netflix Asia

"Descendants of the Sun"

Liebe in Zeiten des Krieges: Die gutaussehende Kang Mo-yeon arbeitet als tapfere Chirurgin in einem von Kriegsfolgen gebeutelten Land. Als der ebenfalls gutaussehende Soldat Yoo Si-jin in ihrer Stadt landet, ist es bald um beide geschehen. Berührende Liebes- und Emanzipationsgeschichte, in Südkorea ein Riesenerfolg. Netflix

Viki Global TV

"The World of the Married"

Das scheinbar perfekte Leben einer angesehenen Ärztin gerät aus den Fugen, als sie herausfindet, dass ihr Mann fremdgeht. In ihrem Bestreben, sich für seinen Verrat zu rächen, kommt es zu einem Rosenkrieg, der sich gewaschen hat. Ein Angebot, wo das derzeit abrufbar ist, war vorerst nicht auffindbar.

iflix Malaysia

"Sky Castle"

Vier Hausfrauen, die in der exklusiven Wohngegend von Sky Castle leben, haben einen Plan: Sie wollen ihre Kinder an der renommierten Seoul National University unterbringen. Ein Ziel, keine gemeinsame Strategie. Netflix

Netflix Asia

(Doris Priesching, 6.10.2021)