Man wähnte sich in den späten 90er-Jahren – zumindest für sechs Stunden. Für diese Dauer fielen am Abend des 4. Oktober aufgrund eines Konfigurationsfehlers Facebook, Instagram und Whatsapp aus. Plötzlich wurden also wie seinerzeit wieder SMS verschickt oder gar telefoniert. Zum ziellosen Zeitverplempern und zum Erfahrungsaustausch trafen sich viele auf Twitter – und im STANDARD-Forum. Hier konnte man seine leichten und schweren Entzugserscheinungen mit anderen teilen:

Plötzlich wurden auch wieder Gespräche im echten Leben, quasi analog, geführt:

Manche griffen zu alternativen Kommunikationswegen:

Für fehlende Likes ward bald ein Ersatz gefunden:

Ohne Frage, es waren harte Stunden für alle Betroffenen. Doch glücklicherweise steht die Welt noch – und die Apps funktionieren alle wieder. Doch zwischendurch kam man ins Grübeln. Denn es gibt nun einmal Funktionen und Apps am eigenen Handy, auf die man auf keinen Fall verzichten will, weil man sie komplett in den Alltag eingebaut hat. Der Routenplaner, ohne den man wieder auf übergroße Straßenkarten aus Papier zurückgreifen muss, die Audiostreaming-App, ohne die sich die Auto- oder Zugfahrt ungleich länger anfühlt, oder der Instant-Messaging-Dienst, ohne den die Fernbeziehung ohne tägliche Videocalls auskommen muss.

Welche App ist für Sie unverzichtbar?

Was macht sie für Sie im Alltag so wichtig? Und welche würde Ihnen überhaupt nicht fehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 6.10.2021)