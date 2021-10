Die Variante mit Kürbis ist im Herbst ein Klassiker unter den Risottos, hier wird vor dem Servieren allerdings nicht nur Parmesan, sondern auch Ziegenfrischkäse untergerührt. Das Rezept haben wir aus dem Buch "Geniale Kombinationen" von Kevin Gedike, erschienen bei Gräfe und Unzer, nachgekocht.

Kürbisrisotto mit Ziegenkäse. Foto: Petra Eder

Gedike, der Gewinner des "Next Chef Awards" 2019, zeigt in seinem Kochbuch, wie man unterschiedlichste Lebensmittel kreativ neu kombiniert. Das Kürbisrisotto beispielsweise serviert er zu einem lackierten Schweinsbauch mit einem Marillen-Chili-Chutney und wildem Brokkoli. Die Rezepte sind großzügig bebildert und werden gerade Kocheinsteigerinnen und -einsteiger, die sich an neue Gerichte und Aromen wagen wollen, erfreuen.

Kevin Gedike, "Geniale Kombinationen.

Zutaten kreativ kombinieren und mit allen Sinnen genießen!"

25,90 Euro

ISBN: 978-3-8338-7767-4

Gräfe und Unzer Foto: Gräfe und Unzer/Julia Hoersch

Für die EssBar wurde das Risotto als vegetarisches Hauptgericht serviert. Die Kürbisstücke werden im Rohr gegart, püriert und schließlich beim Finalisieren des Risottos untergerührt.

Für 3 bis 4 Personen benötigt man:

Für das Kürbispüree

200 g Hokkaido-Kürbis

1 Zweig Rosmarin

1 EL Olivenöl

1 Prise frisch geriebene Muskatnuss

1 Prise Zucker

Salz, Pfeffer

1 Stück Ingwer, 2–3 cm lang

100 ml Gemüsebrühe

Risotto

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

3 EL Olivenöl

200 g Risottoreis

230 ml Weißwein

500 ml Gemüsebrühe (eventuell auch etwas mehr)

20 g Parmesan

Salz/Pfeffer

50 g Ziegenfrischkäse

