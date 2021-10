Es wird wieder ernster für Roberto Mancini. Foto: EPA/ Basilietti

Im Mailänder San Siro kommt es am Mittwoch (20.45 Uhr) zur Neuauflage eines Fußball-Klassikers. EM-Champion Italien und Spanien bestreiten das erste Halbfinale im Ringen um den Nations-League-Titel. Das Final Four hätte eigentlich schon im Juni 2021 stattfinden sollen, aufgrund der coronabedingten Verlegung der Europameisterschaft in diesem Zeitraum wurde es allerdings in den Oktober verlegt. Den zweiten Finalteilnehmer ermitteln am Donnerstag in Turin Belgien und Frankreich.

Diese vier Mannschaften hatten in der Liga A der Nations League 2020/21 ihre jeweiligen Gruppen gewonnen und rittern nun um den Gesamtsieg. Das Finale findet am Sonntag in Turin statt. Erster europäischer Nations-League-Sieger war Portugal, das 2019 als amtierender Europameister das Finale in Porto gegen die Niederlande mit 1:0 für sich entschied.

Das Omen

Der Triumph der Portugiesen könnte ein gutes Omen für die Italiener sein, die in diesem Jahr als Gastgeber der Veranstaltung fungieren. Zuletzt gab es das Duell im Juli in London EM-Halbfinale, die "Squadra Azzurra" setzte sich damals 4:2 im Elfmeterschießen durch. "Spanien war der Gegner, mit dem wir bei der EURO 2020 die größten Probleme hatten. Es ist eine starke Mannschaft mit guten Spielern. Deshalb wird es sicher ein tolles Spiel", wagte Roberto Mancini gleichzeitig einen Rück- und Ausblick.

"Normalerweise ist das San Siro voll, wenn die Nationalmannschaft spielt. Es wäre fantastisch, wenn wir die Nations League gleich nach der Europameisterschaft gewinnen", ergänzte der Trainer, der auf den verletzten Ciro Immobile verzichten muss. Etwas nervös vor der Rückkehr an seine ehemalige Heimstätte schien Goalie Gianluigi Donnarumma, der lange Zeit bei AC Milan das Tor gehütet hatte, ehe er im Sommer zu Paris Saint-Germain wechselte. "Ich hoffe, es kommt nichts (Negatives von Fan-Seite; Anm.). Ich werde immer ein Milan-Fan sein", sagte der EURO-Held der Italiener.

Freude

"Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Die Italiener sind im Moment sicher eine der besten Mannschaften in der Welt, das wird eine hochinteressante Partie", meinte Spaniens Cheftrainer Luis Enrique. "Es wird interessant zu sehen, zu welcher Leistung meine Spieler vor italienischen Fans gegen den EURO-Sieger fähig sein werden." Für Stirnrunzeln sorgte der spanische Coach mit der Einberufung des 17-jährigen Gavi vom FC Barcelona. Der Mittelfeldspieler hat erst eine Handvoll Matches bei den Profis bestritten – noch dazu bei den derzeit eher enttäuschenden Katalanen. Dagegen berief Enrique erneut keinen einzigen Spieler von Real Madrid ein.

Für Frankreich würde der Nations-League-Triumph nach der verpatzten EM mit dem Out im Achtelfinale zumindest etwas Genugtuung bedeuten. Coach Didier Deschamps muss ohne seine Mittelfeld-Stütze N'Golo Kante auskommen, der einen positiven Coronatest abgegeben hat. Beim Weltranglisten-Ersten Belgien haben Medien schon zum x-ten Mal die letzte Chance der sogenannten "Goldenen Generation" auf einen Titel ausgerufen. Zwar kann sich die Nations League hinsichtlich Prestige nicht mit einer Welt- oder Europameisterschaft messen, dennoch werden Chelsea-Star Romelu Lukaku und Co. alles daran setzen, den Erfolg einzufahren. (APA, 5.10.2021)