Rührt selbst die coolsten Herzen der Modeszene: Marge Simpson im goldenen Kleid. Screenshot: Youtube

Für die Pariser Fashion Week schickte das Luxus-Label Balenciaga "Die Simpsons" auf den Laufsteg – in einer Sonderfolge der erfolgreichen Animationsserie. Der zehnminütige Film war zuerst als Überraschung nach der Präsentation der Frühjahr-/Sommerkollektion 2022 im Théâtre du Châtelet zu sehen, berichtet der Branchendienst W&W.

Weil Homer Simpson wieder einmal den Geburtstag seiner Frau Marge vergessen hat, wendet er sich in dem Kurzfilm per E-Mail an Balenciaga-Kreativchef Demna Gvasalia, einem bekennenden "Simpsons"-Fan. Schließlich fliegt Homer von Springfield nach Paris, um mit Balenciaga-Kreationen über den Laufsteg zu wandeln.

Balenciaga

Die verschiedenen Outfits der "Simpsons"-Charaktere stammen laut W&V aus verschiedenen Balenciaga-Shows der vergangenen Jahre. Selbst Modepäpstin Anna Wintour ist vom Auftritt von Marge in einem goldenen Kleid schließlich so gerührt, dass sie sich einer raren Träne nicht erwehren kann, die sofort in einem Glasflakon gesichert und mit dem Label "Wintour No. 9" versehen wird. (red, 5.10.2021)