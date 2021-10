19.40 REPORTAGE

Re: Apfel, Kaktus, Bio-Büffel – Lederrevolution mit Pflanzenpower Leder gilt als nachhaltiger Naturstoff. Doch Skandale um krebserregende Stoffe oder verseuchte Flüsse in Bangladesch haben die Branche in Verruf gebracht. Der Markt antwortet mit pflanzlich gegerbten Häuten – oder mit veganen Alternativen, zum Beispiel aus Äpfeln. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die Rockies – Überleben in der Wildnis (1/2) Die Rocky Mountains prägen Nordamerika. Das Leben dort ist hart. Ob Grizzlybär, Kranich oder Bison: Alle Bewohner müssen ihrem Nachwuchs das Überleben in der Wildnis sichern. Bis 21.10, Servus TV

20.15 WASSERSCHLACHT

Hard Rain (USA 1998, Mikael Salomon) In Indiana steigt der Wasserspiegel aufgrund von heftigen Regenfällen stetig an: Die kleine Stadt Huntingburg muss evakuiert werden. Tom (Christian Slater) und sein Onkel übernehmen den Transport der Wertsachen. Dann kommen Jim (Morgan Freeman) und seine Truppe vorbei, allerdings nicht, um zu helfen. Bis 22.10, Tele 5

20.15 KILLERJAGD

Die purpurnen Flüsse (Les Rivières pourpres, F 2000, Mathieu Kassovitz) Der Polizist Pierre Niémans (Jean Reno) wird mit der Aufklärung mehrerer Fälle mit grausam verstümmelten Leichen beauftragt, die ihn in die Alpen Frankreichs führen. Ein anderer Polizist untersucht den Fall einer brutalen Grabschändung. Spannender Thriller mit beklemmendem Ende. Bis 22.30, Kabel eins

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: China – der lange Weg zur Supermacht China-Korrespondent Josef Dollinger zeichnet im Weltjournal den Weg Chinas seit der Gründung der kommunistischen Partei vor 100 Jahren nach und spricht mit Parteifunktionären, chinesischen Historikern und Experten über Chinas Weg zur Supermacht. Ab 23.05 Uhr geht es im Weltjournal+ um Chinas Milliardäre – Big Business mit dem Ja-Wort. Bis 23.50, ORF 2

23.05 SATIRE

I Feel Good (F 2017, Gustave Kervern, Benoît Delépine) Monique (Yolande Moreau) leitet eine Emmaus-Gemeinschaft, in der sie Menschen in Not aufnimmt. Eines Tages taucht ihr mittelloser Bruder Jacques auf. Monique bietet ihm an zu bleiben, aber unter einer Bedingung: Er soll sich an den Aktivitäten der Emmaus-Werkstätten beteiligen. Sehenswerte Sozialsatire. Bis 00.50, Arte

Zwei, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Jacques (Jean Dujardin) und seine Schwester Monique (Yolande Moreau) in "I Feel Good". Foto:Patrice Terraz