Instagram, Whatsapp und andere Facebook-Dienste sind am Montag stundenlang ausgefallen, jetzt bringt eine Whistleblowerin den Konzern zusätzlich in Bedrängnis

Facebook und die dazugehörenden Dienste Whatsapp und Instagram waren am Montag stundenlang weltweit nicht erreichbar. Was wir bis jetzt über den Ausfall von historischem Ausmaß wissen, erklärt Webredakteur Andreas Proschofsky. Außerdem sprechen wir über ein anderes Ereignis, das Facebook gerade zusätzlich in die Bredouille bringt: Eine Whistleblowerin sagt ausgerechnet am Dienstag vor dem US-Senat über den Konzern aus. Ob das ein Zufall ist und was diese ehemalige Mitarbeiterin gegen Facebook vorbringt, erklärt Webredakteurin Muzayen Al-Youssef. (red, 5.10.2021)