ÖVP-Affäre

Nowak, Schmid und die "Presse": Chats mit verhängnisvoller Nähe

Auch "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak kommt in den Chat-Protokollen in der ÖVP-Affäre vor. Die Redaktion hat diese nun untersucht, Nowak sich entschuldigt. Was die Chats über den österreichischen Journalismus sagen