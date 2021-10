Der Streamingdienst geht mit Hochglanzproduktionen an den Start

Aus TV Now wird demnächst RTL+. Foto: RTL

Luxemburg/Wien – Der Streamingdienst TV Now wird am 4. November zu RTL+ und startet mit Hochglanzproduktionen. Zu Beginn wird das Justizdrama "Ferdinand von Schirach – Glauben" verfügbar sein, wie RTL am Dienstag mitteilte. Bis Jahresende sollen weitere Fictionhighlights aus Eigenproduktion folgen, darunter die Verfilmung der Affäre um die Hitler-Tagebücher, "Faking Hitler", mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu oder die Historienserie "Sisi" mit Dominique Devenport und Jannik Schümann. (APA, dpa, 5.10.2021)