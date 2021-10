PRO: Falsches Signal

von Petra Stuiber

Es war eine Entscheidung von großer Tragweite, als die Stadt Wien vor Jahrzehnten beschloss, auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu setzen. Dass dies aus Sorge um die Klimaerhitzung geschah, darf bezweifelt werden, eher waren da wohl Pragmatismus und die objektive Not mit ständig verstopften Straßen der Antrieb der dauerregierenden SPÖ. Später, als man in immerhin zehn Jahre dauernder Koalition mit den Grünen stand, war die Entscheidung für Parkpickerl und 365-Euro-Öffi-Ticket schon bewusster in Richtung Klimaschutz gelenkt – durchaus inspiriert und beeinflusst vom kleineren Koalitionspartner.

Aus heutiger Sicht war die Entscheidung goldrichtig. Wien ist die einzige Stadt in Österreich, die so vorbildlich in Sachen öffentlicher Verkehr dasteht, dass sie auf der Klimaschutzkarte der Bundesregierung dunkelgrün leuchtet. Das ist aber auch schon der einzige Vorteil, zumindest bei der Steuerreform. Wer in Wien wohnt, bekommt nur 100 Euro Klimabonus pro Jahr, also weniger als alle anderen in Österreich.

Irritierend ist das auch, weil es in Wien mehr als 500.000 Wohnungen gibt, die mit Gas oder Öl geheizt werden – und die Mieter wenig Einfluss darauf haben, ob die Vermieter auf Fernwärme umsteigen. Weniger Geld im Börserl "dank" klimafreundlichen Öffi-Ausbaus und trotz geringer Steuerbarkeit beim Heizen: Damit sendet der Klimabonus ein falsches Signal. Bemerkenswert, dass es (auch) von den Grünen kommt. (Petra Stuiber, 5.10.2021)