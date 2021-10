"Ich glaube, dass die Produkte von Facebook Kindern schaden, Spaltung anheizen und unsere Demokratie schwächen", sagte Frances Haugen am Dienstag vor einem Senatsausschuss. Foto: Drew Angerer/Pool via AP

"Kinder online schützen" lautet der etwas generische Titel der heutigen Anhörung im US-Kongress. Selten war eine Unter-Ausschusssitzung des US-Senats so gut besucht, gerade in Zeiten einer Pandemie. Der Grund dafür ist eine Frau: Frances Haugen, eine 37-jährige Datenspezialistin und frühere Facebook-Produktmanagerin. Die Harvard-Absolventin hat für ein Erdbeben im Silicon Valley und rund um die Welt gesorgt, als sie sich dazu entschloss, interne Unterlagen mit der Welt zu teilen, die Facebook schwer belasten.

Die Anhörung im Livestream. Wall Street Journal

In ihrem Eingangsstatement appellierte die Whistleblowerin an die Senatoren, zu handeln und Facebook zu regulieren, so wie man einst die Tabakkonzerne reguliert hat, als klar war, wie schädlich Rauchen ist. Es sei noch nicht zu spät. Die Gefahren, die von Facebook ausgehen, seien der Führungsspitze lange bekannt gewesen. Facebook weiß, was es tut und man habe sich dazu entschieden Profit über Sicherheit, über Menschen zu stellen.

Am Ende bestimmt Mark

Im weiteren Verlauf der Anhörung lässt die Frau kein gutes Haar an ihrem früheren Arbeitgeber, insbesondere an Firmenchef Mark Zuckerberg, den sie auf Nachfrage als den Verantwortlichen für die Missstände in dem Unternehmen benennt. "The buck stops with Mark", so die Frau resolut. Am Ende bestimme immer Mark. Zuckerberg halte eine einzigartige Stellung bei Facebook. Er besitzt 55 Prozent der Stimmrechte in dem Unternehmen, kann also noch nicht einmal von seinem eigenen Aufsichtsrat entlassen werden. In Harvard werde einem beigebracht, Verantwortung zu übernehmen für sein Unternehmen. Zuckerberg habe Facebook allein auf Metriken, auf Zahlen ausgerichtet.

So habe der Zuckerberg persönlich darauf bestanden, den Facebook-Algorithmus so zu belassen wie er ist, obwohl zu diesem Zeitpunkt intern bekannt war, wie sehr die auf Wachstum programmierte Nachrichtenauswahl, Menschen gegenseitig aufhetzt und letztlich sogar zu Gewaltausbrüchen und Lynchmorden führen kann. Diese Entscheidung galt auch für Schwellenländer, die Facebook selbst als sogenannte "at risk"-Staaten einstufte, also Länder, die für Gewaltakte gegen Minderheiten bekannt sind.

Personelle Unterbesetzung

Über die Motive, die zu solchen Entscheidungen führen, kann die Kronzeugin auf Nachfrage nur spekulieren. Es könnte an dem Belohnungssystem, zum Beispiel an den Bonuszahlungen liegen, die zu dieser Unternehmenskultur geführt haben, sagt sie. "Facebook muss "moralisch Bankrott anmelden", um sich zu ändern. Facebook sei an einem sehr schwierigen Punkt in seiner Firmengeschichte angelangt, so Frances Haugen. Das Unternehmen habe seit geraumer Zeit Probleme, geeignetes Personal zu rekrutieren. Viele Bereiche seien personell komplett unterbesetzt, was zu immer neuen Problemen führe.

Der Whistleblowerin stehen harte Zeiten bevor. Zwar genießt sie Schutz aufgrund eines Whistleblower-Gesetzes, das Informanten, die gesetzwidriges Verhalten von Konzernen melden, zur Seite steht. Dieser Schutz gilt allerdings nur für ihre Aussage und die Dokumente, die sie an Regierung zur Verfügung gestellt hat. Die Tatsache, dass Haugens Dokumente auch den Weg zum "Wall Street Journal" und zu CBS gefunden haben, könnte ein Hebel für Facebooks Anwälte sein, die 37-jährige über Jahre hinaus mit Klagen zu überziehen.

"Gestern haben wir erlebt, wie Facebook aus dem Internet verschwand", sagte Frances Haugen vor dem Ausschuss. "Ich weiß nicht weshalb das geschah, aber ich weiß: Für mehr als fünf Stunden wurde Facebook nicht dazu benutzt, Spaltungen voranzutreiben, Demokratien zu destabilisieren und Mädchen und junge Frauen nicht dazu gebracht, sich in ihren Körpern schlecht zu fühlen." (Richard Gutjahr aus Washington, 5.10.2021)