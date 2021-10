Der Musiker Gil Ofarim machte öffentlich, wie er in einem Leipziger Hotel diskriminiert wurde. Das Unternehmen hat mittlerweile zwei Mitarbeiter beurlaubt

Leipzig – In Deutschland sorgt ein offensichtlich antisemitischer Vorfall für Aufregung. Wie der Musiker Gil Ofarim am Dienstag auf Instagram mitteilte, wurde er an der Lobby des Leipziger Hotels Westin wegen einer Davidstern-Kette, die er um seinen Hals trug, abgewiesen. Ein Mitarbeiter habe zu ihm gesagt: "Packen Sie Ihren Stern ein."

Laut einer Sprecherin der Marriott-Gruppe hat man wegen der Vorwürfe zwei Hotelmitarbeiter beurlaubt. Das gelte zunächst für die Dauer der Ermittlungen, die die Polizei aufgenommen hat, sagte die Sprecherin am Mittwoch. Der Leipziger Polizeisprecher Olaf Hoppe erklärte, dass die mutmaßliche Aussage des Hotelangestellten für ihn "klar antisemitisch" sei. Ob Ofarim Anzeige erstattet hat, war vorerst unklar.

Proteste gegen Hotel

Der Vorfall erregte viel Aufmerksamkeit auf Social Media. Nachdem Ofarim das Video gepostet hatte, solidarisierten sich zahlreiche Nutzer mit ihm. Am Dienstagabend versammelte sich zudem eine Kundgebung vor dem Hotel. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl im "mittleren dreistelligen Bereich".

"Wir solidarisieren uns mit allen Jüdinnen und Juden, denen das in Deutschland immer noch viel zu häufig passiert", sagte eine Demonstrantin. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hotels nahmen an der Kundgebung teil. Dabei wurde vor dem Hoteleingang ein Transparent hochgehalten, das jedoch erneut für Kritik sorgte. Neben der Israel-Flagge war aus ungeklärten Gründen auch der Halbmond der Türkei-Flagge zu sehen, wie Bilder auf sozialen Netzwerken zeigen.

Der Davidstern ist eines der bekanntesten Symbole, die mit dem Judentum verbunden werden. Er besteht aus einem Hexagramm, das durch zwei ineinander verwobene gleichschenklige Dreiecke gebildet wird. Obwohl das Hexagramm als jüdisches Zeichen bereits im 7. Jahrhundert vor Christus vorkommt, schmückt der Davidstern erst seit dem Mittelalter Synagogen und seit 1948 die Flagge des Staates Israel. Während des Nationalsozialismus wurde der Davidstern den Juden als Stigma ("Judenstern") aufgezwungen. (balm, 6.10.2021)