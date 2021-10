Die dritte Entscheidung der Nobelwoche steht an: Nach Medizin am Montag und Physik am Dienstag wird heute der Preis in der Kategorie Chemie vergeben. Foto: AP/Fernando Vergara

Wer darf sich in diesem Jahr über den Chemienobelpreis freuen? Die diesjährigen Gewinner werden am Mittwoch ab 11.45 Uhr von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekanntgegeben.

Die Auszeichnung ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen (985.000 Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Pandemiebedingt wird die Zeremonie nicht traditionsgemäß in Stockholm stattfinden, sondern in den Heimatländern der Preisträger.

Nobel Prize

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die französische Biochemikerin Emmanuelle Charpentier und ihre US-Kollegin Jennifer Doudna für die Entwicklung der Gen-Schere CRISPR/Cas9.

Prestigereiche Preise

Es ist der 113. Chemienobelpreis, der seit der Premiere 1901 vergeben wird. Unter den Laureaten waren bisher sieben Frauen, darunter mit Marie Skłodowska Curie auch die erste Person, die zwei Nobelpreise in unterschiedlichen Disziplinen erhalten hat: Nach dem Physiknobelpreis 1903 wurde sie 1911 auch mit dem Preis in Chemie bedacht.

Bis heute strahlen die Nobelpreise ein besonders hohes Prestige aus, obwohl es etwa in den Naturwissenschaften inzwischen höher dotierte Auszeichnungen gibt, etwa die Breakthrough-Preise. Auch die antiquierten Auswahlverfahren und Vergabepraktiken der Nobelkomitees sorgen regelmäßig für Diskussionen: Die intransparente Wahl der Laureaten passt nach Ansicht von Kritikern nicht gut zum Bild einer offenen Wissenschaft im 21. Jahrhundert.

Hohe Trefferquote

Zudem müssten in Zeiten großer Forschungskollaborationen wissenschaftliche Entdeckungen oft weitaus mehr Personen zugerechnet werden als den maximal drei Laureaten, die mit einem Nobelpreis bedacht werden können. Dass in der Geschichte des Preises vor allem Frauen oft das Nachsehen hatten, lassen die Zahlen erahnen: Von 970 Laureaten waren nur 57 Frauen.

Inzwischen gibt es auch von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die für die Ernennung der Preisträger in Physik und Chemie und die Wahl für den Gedächtnispreis in Wirtschaftswissenschaften zuständig ist, ein Bekenntnis zu mehr Diversität. Was man der Auszeichnung so manchen Fehltritten zum Trotz zugutehalten kann, ist, dass die Trefferquote bei der Ehrung der wissenschaftlichen Sternstunden beachtlich ist: Im Rückblick zeigt sich, dass so gut wie alle großen Entdeckungen mit der Medaille bedacht wurden. (dare, 6.10.2021)