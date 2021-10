Das Nokia T20. Foto: HDM

Während Android im Smartphone-Bereich längst eine dominante Position eingenommen hat, sieht die Situation in der Tablet-Welt komplett anders aus. Nach einigen mehr oder weniger erfolgreichen Ausflügen von Google dümpelt das Thema Android Tablets mittlerweile so vor sich hin. Einzelne Anbieter wie Samsung können zwar Achtungserfolge erzielen, mit den Absatzzahlen des iPads kann aber niemand auch nur ansatzweise mithalten.

Bei Google sah es zudem zuletzt so aus, als hätte man das Interesse an dem Thema komplett verloren, und würde eher Chrome OS für solche Geräte favorisieren – allerdings auch das mit geringem Erfolg. Parallel dazu gibt es aktuell aber noch einen anderen bemerkenswerten Trend: Das Interesse an Tablets hat aufgrund der Covid-19-Pandemie im vergangenen Jahre wieder massiv zugenommen. Und davon wollen nun eben auch Android-Anbieter profitieren.

Neues Angebot

HMD Global will dabei nun günstige Android-Tablets besser machen: Mit dem Nokia T20 stellt das Unternehmen nun ein neues Angebote in diesem Bereich vor. Um einen Preis ab 239 Euro gibt es einen 10,36 Zoll großen LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1.200 x 2.000 Pixel. Im Rahmen eines Pressegesprächs im Vorfeld, betonte das Unternehmen, dass es derzeit einen deutlichen Trend zu größer werdenden Tablets gibt, womit 10 Zoll und mehr zum Standard würden. Die Abmessungen sind mit 247,56 x 157,46 x 7,7 mm angegeben, das Gewicht liegt bei 470 Gramm.

Das Nokia T20 Foto: HMD

Weitere Eckdaten bilden ein Unisoc T610 SoC, dem 4 GB RAM zur Seite stehen – nicht unbedingt der stärkste Chip für die Kategorie aber auch nicht ungewöhnlich. Es gibt WLAN 802.11ac sowie bei einem zweiten Modell auch LTE, das dafür dann mit 269 Euro etwas mehr kostet. Der Akku ist mit 8.000 mAh angegeben, es wird USB-C-Fast-Charging geboten. Der lokale Speicherplatz liegt bei 64 GB, er kann aber auch über einen MicroSD-Slot erweitert werden. Eine Kopfhörerbuchse wird ebenso geboten wie ein UKW-Radio.

Generell sei das Tablet sowohl für Endnutzer als auch den Unternehmensbereich gedacht. Dabei habe man besonders das Thema Videotelefonie in den Vordergrund gestellt, hieß es bei der Präsentation. Ob dieses Versprechen mit der angegeben 5-Megapixel-Front-Kamera zusammenpasst, muss sich aber erst in Tests zeigen. Auf der Rückseite ist übrigens noch eine 8-Megapixel-Kamera mit LED-Flash zu finden.

Android 11 plus eine Zukunft

Als Software läuft auf dem T20 zunächst Android 11, das Unternehmen verspricht allerdings zwei große Versionssprünge sowie drei Jahre lang monatliche Sicherheitsaktualisierungen zu liefern. Klingt wenig, ist in dieser Preiskategorie aber durchaus bemerkenswert. Zumal man damit auch erstmals eine "Android Enterprise Recommended"-Zertifizierung bieten kann. Relevant könnte dies auch deswegen sein, da es derzeit einige Hinweis darauf gibt, dass Google mit Android 12.1 wieder spezifische Optimierungen für Tablets einführen will. (apo, 6.10.2021)