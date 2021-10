Neue Zahlen zeigen in den USA ein Wachstum von 240 Prozent in den letzten 12 Monaten – ein global boomender Markt

Speziell in den Städten hat sich die Anzahl an E-Bikes während der Pandemie stark erhöht. Foto: APA/BARBARA GINDL

Das Wachstum des E-Bike-Marktes in den letzten Jahren übertrifft alle Erwartungen – speziell in den letzten anderthalb Jahren der Pandemie. Der Trend scheint anzuhalten, wie aktuelle Zahlen beweisen.

Stabile Preise

Aktuelle Zahlen aus den USA zeichnen ein klares Bild. Wie von der Marktforschungs-Website "NPD" erhoben, zeigte sich in den letzten 12 Monaten im E-Bike-Markt ein Wachstum von 240 Prozent. Im Vergleich dazu ist der Markt an normalen Fahrrädern nur um etwa 15 Prozent gewachsen. Die Zahlen sind auch deshalb so beeindruckend, da bereits zum Start der Pandemie die Verkaufszahlen von E-Bikes nach oben gingen und somit ein derart starkes Wachstum in der weiteren Folge für die Marktforscher nicht absehbar war.

Die Preise in diesem Bereich sind im Vergleich relativ stabil geblieben. Erst durch die Entwicklungen der letzten Monate, darunter etwa die erhöhten Transport- und Materialkosten, haben immer wieder zu Preisschwankungen nach oben geführt. Hier wirkt zumindest der Trend entgegen, dass viele Hersteller versuchen auch günstigere Modelle anzubieten. Rad Power Bikes hatte zuletzt ein E-Bike unter 1.000 Euro vorgestellt, das vor allem für die Stadt konzipiert wurde.

Für den anhaltenden Erfolg ist laut "NPD" die Verbreiterung des Marktes verantwortlich. Viele Hersteller, darunter auch Cowboy oder GoCycle, hätten erkannt, dass die Entwicklungen der letzten Zeit viele Kunden nicht nur fürs Wochenende ein E-Bike suchen haben lassen, sondern eben auch für die Stadt, um den zunehmend voller werdenden Verkehrsmitteln aus dem Weg zu gehen. Ein weiterer Punkt sei das generell größer werdende Angebot, das für immer mehr Zielgruppen eine Investition interessant macht. Trends seien etwa auch Moped-ähnliche Modelle wie das Super73 ZX.

Österreich wächst mit

Auch in Österreich ist der Boom in Zahlen messbar. Wurden 2018 noch etwa 149.000 E-Bikes hierzulande verkauft, waren es 2020 bereits über 203.000. Bereits Mitte letzten Jahres waren auf Österreichs Straßen über 750.000 E-Bikes unterwegs. Bei der derzeitigen Entwicklung wird 2021 wohl die Millionenmarke geknackt. (red, 6.10.2021)