Ob es ein Statement des Bundespräsidenten zu den Durchsuchungen bei ÖVP, Kanzleramt und Finanzministerium geben wird, ist noch unklar. Die Grünen betonen ihr Vertrauen in die Justiz

Kai Jan Krainer (SPÖ, links) und Christian Hafenecker (FPÖ, rechts) fordern den Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Foto: APA/Fohringer

Die Oppositionsparteien haben am Mittwoch rasch auf die Meldung reagiert, dass es sowohl in der ÖVP-Parteizentrale als auch im Bundeskanzleramt und im Finanzministerium zu Hausdurchsuchungen gekommen ist. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), einige seiner engsten Mitarbeiter und die Mediengruppe Österreich stehen unter anderem im Visier der Ermittler – Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit lauten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Rücktrittsforderungen an den Kanzler kommen einstweilen von der SPÖ und der FPÖ.

"Mafiöses Netzwerk"

Kai Jan Krainer, SPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, fordert in einem Hintergrundgespräch den Rücktritt des Kanzlers. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist vorsichtiger: "Kurz muss jetzt sofort detailliert zu allen Vorwürfen Stellung nehmen, statt weiter auf Justiz, Medien und Oppositionsparteien einzudreschen." Die Durchsuchungen seien jedenfalls ein "starkes Indiz dafür, wie dick die türkise Suppe mittlerweile ist. Das türkise Kartenhaus bricht krachend zusammen."

Christian Hafenecker, der für die FPÖ Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss war, sieht ein "mafiöses Netzwerk innerhalb der ÖVP", das sich nun entfalte. Die Durchsuchungen seien eine "logische Konsequenz" der letzten Entwicklungen. Besonders spannend finde er aber die letzten beiden Pressekonferenzen der ÖVP. "Da wurde das Bild gezeichnet, dass Journalisten diejenigen seien, die die Hausdurchsuchung verrieten. Das war vorgeschoben. Ich gehe 100 Prozent davon aus, dass diese Infos aber aus dem eigenen Apparat stammen", sagt er zum STANDARD.

FPÖ fordert Statement des Bundespräsidenten,...

Für die FPÖ gelte das Motto "Kurz muss weg" ohnehin schon seit Monaten, sagt Hafenecker. Es habe bisher schon genügend Gründe für den Rücktritt gegeben, natürlich halte man nach den neuesten Entwicklungen diese Forderung aufrecht. Hafenecker erwartet sich außerdem ein Statement des Bundespräsidenten, "der dürfte verschollen sein". Ein Sprecher von Bundespräsident Alexander Van der Bellen gab gegenüber dem STANDARD an, dass derzeit noch nicht klar sei, ob es im Lauf des Tages eine Reaktion auf die Razzia geben werde.

Auch der ehemalige FPÖ-Obmann Norbert Hofer äußerte sich in Richtung des Bundespräsidenten, er wundere sich, was alles möglich sei – spielte er auf eine eigene Aussage ("Sie werden sich noch wundern, was alles möglich sein wird", Anm.) während des Bundespräsidentenwahlkampfes 2016 an. Hofer wird als Bundespräsidentschaftskandidat der FPÖ gehandelt.

... und neuen U-Ausschuss

Darüber hinaus erneuert Hafenecker seine Forderung nach einem neuen Untersuchungsausschuss. "Wir haben immer gesagt, dass das Abdrehen viel zu früh war." Der Untersuchungszeitraum des Ibiza-Ausschusses habe auch gar nicht die Periode umfasst, um die es bei den am Mittwoch durchgeführten Durchsuchungen offenbar geht, nämlich die Zeit vor der Bildung der türkis-blauen Regierung. "Das, was unter dem 'Projekt Ballhausplatz' verstanden wird, muss man sich viel genauer anschauen."

Neos sehen Justizministerin in der Pflicht

Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos kommt ebenfalls auf das Projekt Ballhausplatz (darunter werden die geheimen Vorbereitungen in der ÖVP für einen Wechsel von Parteichef Reinhold Mitterlehner zu Sebastian Kurz verstanden, Anm.) zu sprechen. Spätestens seither "häufen sich die Verdachtsfälle rund um illegale Parteienfinanzierung, Stimmenkauf durch Inserate und Postenschacher. Der türkisen Partie geht es nur um eines: Macht." Hoyos fordert nun vollste Kooperation mit den Ermittlern. In diesem Zusammenhang nimmt er auch Justizministerin Alma Zadić (Grüne) in die Pflicht: "Während die ÖVP seit Wochen systematisch die unabhängige Justiz mit haltlosen Vorwürfen beschießt, schaut die grüne Ministerin wort- und tatenlos zu. Dabei müsste sie gerade jetzt die Justiz vor den türkisen Angriffen schützen."

Grüne: Justiz funktioniert

Apropos Grüne: Beim Juniorpartner der Türkisen in der Regierung sind Stellungnahmen zu den Durchsuchungen noch rar. Klubchefin Sigrid Maurer betonte am Mittwochmittag vor Medienvertretern nur: "Wir haben vollstes Vertrauen in die Justiz, die macht ihre Arbeit ohne Ansehen der Person, und wir werden sehen, wie es weitergeht."

Der grüne Vizekanzler Werner Kogler sagte nach dem Ministerrat, dass keine Institution sakrosankt sei. "Wenn es einzelne Kritikpunkte gibt, steht es natürlich frei, das in einer liberalen Gesellschaft vorzubringen." Wenn es um Generalanschuldigungen gehe, werde man diese aber abwehren. "Ich glaube nicht, dass sich die Richterinnen und Richter vorhalten lassen wollen, Teil einer Show zu sein." Immerhin seien die Hausdurchsuchungen durch Richter genehmigt worden. "Die Justiz soll ermitteln, sie tut das – soll keiner sagen, dass sie nicht funktioniert", so Kogler. Die Regierungsarbeit funktioniere "im Wesentlichen sehr gut, wenn man sie an den Ergebnissen misst. Und es müssen irgendwann die Ergebnisse zählen." (Lara Hagen, 6.10.2021)